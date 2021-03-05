Афиша Бишкека на выходные: праздничные ярмарки, концерты и выставки

Театры

6 марта. Комедия «Женитьба Бальзаминова»

В основу спектакля положена вся трилогия Александра Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайло Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

6 марта. Спектакль «Кызыл алма» («Красное яблоко»)

Работа режиссера-постановщика, автора инсценировки и музыкального оформления — заслуженного деятеля культуры КР Нурлана Асанбекова — это глубоко эмоциональное действо, наполненное сложными внутренними переживаниями. Подробнее

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева 18.00.

6 марта. Балет «Лебединое озеро»

В Бишкеке выступят прима-балерина театра «Кремлевский балет», лауреат международных конкурсов Екатерина Первушина и премьер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Сергей Мануйлов. Подробнее

Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

7 марта. Криминальная трагикомедия «Восемь»

Восемь женщин и один мужчина в усадьбе, отрезанной от внешнего мира, посреди непогоды и пурги. Неожиданно хозяина дома находят мертвым в собственной спальне... Кто же из восьми убийца? Кто же виноват в случившемся? Ведь никого, кроме восьми, здесь не было.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

7 марта. Концерт солистов кыргызской оперы

В программе классические произведения, популярные песни кыргызских композиторов, песни советских лет. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

6 марта. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

6-7 марта. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

17 февраля — 15 марта. Выставка «Три мастера, три взгляда»

Экспозиция посвящена юбилярам 2021 года: скульптору — Альбеку Мухутдинову (1936-1990), художникам Сабитжану Бакашеву (1941-1988) и Мурату Бекджанову, которому исполняется 75 лет. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Фото Эркина Болжурова

1-8 марта. Весенняя ярмарка

Представлены работы известных художников КР, ювелирные изделия, одежда и предметы быта в национальном стиле, сувениры и подарки на 8 Марта. В программе творческие мастер-классы для детей и взрослых.

ЦУМ-2, 12.00-20.00.

1-8 марта. Ярмарка цветов

Вас ждут комнатные растения из лучших коллекций любителей-цветоводов города Бишкека.

ЦУМ-2, 10.00-19.00.

3-22 марта. Художественная выставка «Рассвет»

На открытие приглашены известные художники: Абдысадыр Турусбеков, Саркын Сооронбаев, Ринат Ханафеев и Петр Куринских.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 16.00.

6-8 марта. Ярмарка хендмейда Art-и-Cool

Дизайнерская одежда и авторские украшения, необычные аксессуары и сумки, шоколад ручной работы и расписные пряники, уникальные картины и интерьерные куклы, игрушки и флористика, узбекская керамика и гжельский фарфор, мед и многое другое.

ТРЦ «Дордой-плаза-2», 10.00-21.00.

6-7 марта. Ярмарка хендмейда Shuttle market

Shuttle market — это кыргызстанские бренды и дизайнеры, аппетитное меню и вкусные напитки, актуальный лайфстайл, хорошая музыка, интересные мастер-классы, атмосфера праздника.

ТЦ ASIA MALL, 10.00-22.00.

Для детей

4 февраля — 15 марта. Выставка динозавров-роботов Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки. Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00. 6 марта. Спектакль «Пиратский новый год» Яркие сказочные герои наглядно продемонстрируют юным зрителям, что главное богатство — это не дублоны и пиастры, а доброта и дружба. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00. 7 марта. Мастер-класс «Панно из пластилина» Дети сами сделают свою rартину из пластилина. Регистрация по телефону 0706300051. Кофейня «Три комнаты», 12.00. 7 марта. Сказка «Жила-была Сыроежка» Злой Мухомор задумал избавиться от обитающих на солнечной полянке добрых и веселых съедобных грибов. Для этого он вместе с поганками похитил ключ от волшебного сундучка. А волшебный он потому, что управляет дождем. И кто знает, как бы повернулись события, если бы не храбрость Сыроежки и ее верных друзей. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00. 7 марта. Творческий мастер-класс

Интересные занятия каждое воскресенье проводит Маргарита Ханафеева. Ребенок получит ценный опыт от профессионала и рисунок. «Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00, 15.00.

7 марта. Спектакль «Этого не может быть»

В настоящих африканских джунглях в сказке «Этого не может быть» детей встретят озорные и завистливые мартышки, хвастливый попугай, знаменитый доктор Марабу, который может не только сотворить чудо, но и излечить от ошибок.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

7 марта. Творческий мастер-класс

Детишки сделают картины из джинсы. После мастер-класса малышей ждут традиционное чаепитие и кукольный театр. Регистрация по номеру 0555827028.

Cave Coffee, 12.00.