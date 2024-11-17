Афиша Бишкека на неделю: моноспектакль, концерты зарубежных звезд и киноновинки

1 ноября — 5 декабря. Выставка «Тигр задрал двух коров на джайлоо»

На выставке покажут фильмы Клары Юсупжановой, а также представят редкие фотографии и материалы, которые расскажут о ее творческом пути. Кроме того, зрители смогут увидеть работы художников, вдохновленных эстетикой и режиссерским талантом Клары Юсупжановой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

19-22 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12-28 ноября. Осенняя республиканская выставка Союза художников Кыргызстана

В выставке принимают участие как опытные мастера, так и молодые художники из разных регионов Кыргызстана. В экспозиции представлены все традиционные виды изобразительного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

14-24 ноября. Выставка венгерской вышивки матьо

В экспозиции представлены яркие образцы вышитых полотен и предметов одежды и обихода, а также собрание архивных фотографий, рассказывающих о жизни и традициях венгерского народа.

Национальный исторический музей, 11.00-18.00.

5 ноября — 5 декабря. Ярмарка Dream Marketttt

Целый месяц у вас будет возможность приобрести и увидеть море креативных товаров, созданных руками талантливых мастеров, — игрушки, свечи, керамику ручной работы, украшения, одежду и многое другое. Подробнее

ТРЦ «Азия Молл», 10.00-22.00.

19 ноября. Поэтический моноспектакль «Бродский. История жизни»

Этот моноспектакль впервые показывает полную биографию Иосифа Бродского на театральной сцене. С участием Владимира Глазунова и музыкой Сергея Сиротина.

Чуйский областной театр имени Термечикова, 19.00.

21 ноября. Концерт Розы Рымбаевой

Вас ждут бесподобный голос, живой звук и любимые песни в исполнении Розы Рымбаевой. Она споет для вас самые популярные песни, которые полюбились миллионам слушателей по всему СНГ.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

21 ноября. Концерт Евгения Маргулиса

Не упустите уникальную возможность провести вечер на большом праздничном квартирнике с Евгением Маргулисом.

Клуб Promzona.Space, 21.00.

21 ноября. Кинопремьеры

«Папаша» (комедия). Одинокий сорокалетний инфантильный мужчина внезапно узнает, что у него есть семнадцатилетняя дочь «трудный подросток», живущая в детском доме. И ему, как единственному попечителю, надо провести с ней три месяца до ее совершеннолетия.

«Суперсанта» (мультфильм). Клиф Клаустовски — скромный аниматор, который неожиданно для себя получил способность превращаться в Суперсанту. Вместе с девочкой-подростком Билли и эльфом Лео Клиф должен помешать коварному плану бизнесмена Грампуса, который собирается покончить с главным волшебным праздником года, похитив все игрушки.

«Первые ведьмы. Потомство» (ужасы). Популярные блогерши отправляются на место самой массовой в истории казни ведьм. В XVII веке местный викарий проводил здесь самосуд над женщинами, считая, что они потомки самых первых ведьм. Но одна из жертв действительно была ведьмой и, умирая, прокляла священника и здешние земли. Прибыв на место, девушки сталкиваются с жуткими и необъяснимыми явлениями.

«Профессионал» (боевик). Гангстер, о котором некогда ходили легенды, решает оставить криминальное прошлое и посвятить остаток жизни восстановлению отношений с семьей. Ощущая груз ошибок, он пытается загладить их и завоевать доверие, потерянное за годы разлуки. Однако преступный мир не намерен отпускать его так просто.

«Зять» (комедия). Жизнь примерного мужа и образцового отца Олега размеренна и спланирована на годы вперед. Но у судьбы свои планы: юная красавица дочь Алена влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника своего отца Антона, с которым их объединяет не просто дружба в далеком прошлом, а бурная во всех отношениях молодость. Настолько бурная, что Олег предпочитает держать в тайне даже от семьи.

«Хищные земли» (фантастика). Мир изменился. Он стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а все остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре. Но однажды горстке смельчаков придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете.

22 ноября. Концерт «Произведения Иоганна Себастьяна Баха»

Чуйский камерный оркестр приглашает всех любителей музыки на вечер, посвященный произведениям Иоганна Себастьяна Баха — великого мастера барокко. Откройте для себя красоту и величие гармонии, пронизывающей его бессмертные произведения.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

22 ноября. Спектакль «В чаще»

Спектакль поставлен по мотивам рассказов японского писателя, классика новой японской литературы Рюноскэ Акутагавы. Зрителям будет интересно познакомиться с особенной и уникальной японской культурой, которая образует особенный сплав с современными ценностями и нравственными ориентирами, сохранившими актуальность древних ритуалов и традиций, дошедших до наших дней.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

22 ноября. Комедия абсурда «Наваждение»

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

22 ноября. Концерт Jax 02.14

Первый большой сольный концерт артиста Jax 02.14 — это важное музыкальное событие. Живое исполнение музыкантами добавит краски и драйва. Будут исполнены всеми полюбившиеся хиты, а также новинки.

«Бишкек-арена», 19.00.

22 ноября. Балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» — классическое произведение искусства, которое погружает нас в мир фантазии, где сбываются мечты. Сказочные персонажи, волшебные танцы и магия музыки создадут атмосферу праздника, окутав вашу душу радостью и восторгом.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.