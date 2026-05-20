Рост российского рубля: что будет дальше и как это отражается на Кыргызстане

С января по май 2026 года валютный рынок Кыргызстана претерпел заметные изменения. Российский рубль, начавший год с отметки 1,1 сома, к 20 мая 2026 года достиг 1,2146 сома. Он укрепился почти на 10,5 процента и достиг уровня декабря 2022 года.

Что происходит с рублем

По данным экспертов и аналитиков, на российскую валюту повлияло несколько факторов:

В первую очередь — война США и Израиля с Ираном, которая вызвала шок на рынке нефти. Цены на сырье взлетели, а с ними выросли доходы российских экспортеров. Для рынка это вылилось в стабильно повышенное предложение валюты. По данным ЦБ, в апреле ее чистые продажи со стороны нефинансовых организаций выросли вдвое по сравнению с мартом — до $29,8 миллиарда. Стоит отметить, что экспортерам крепкий рубль при этом невыгоден, поскольку снижает их доходы. В то же время спрос импортеров и населения на валюту, напротив, низкий. Российская экономика затормозила после нескольких лет роста. Так что ждать повышения активности компаний, ориентированных на закупки для внутреннего рынка, пока не приходится. А традиционный всплеск спроса со стороны граждан в преддверии отпусков в этом году тормозят последствия той же войны на Ближнем Востоке: авиационная логистика нарушена, а выросшие расходы перевозчиков на топливо заставляют их повышать цены на билеты и снижать количество рейсов.

Исправить ситуацию могло бы возвращение государства к покупкам валюты (юаней) в Фонд национального благосостояния в рамках операций по бюджетному правилу, пишет meduza. Их остановили в марте и апреле. Это дополнительно ослабило спрос на валюту. 8 мая операции возобновили, но они недостаточны из-за того, что властям приходится компенсировать объемы, не проданные в предыдущие два месяца.

В результате операции, которые должны ослаблять российскую валюту, пока не развернули тренд (по отношению к доллару и юаню). Они «лишь устраняют риск чрезмерного укрепления рубля в направлении к 70 за $1 и ниже, но полностью его не убирают», писал экономист Дмитрий Полевой.

Что значит крепкий рубль для Кыргызстана

1. Для мигрантов: рост покупательной способности

Для граждан Кыргызстана, работающих в России и отправляющих переводы на родину, ситуация положительная.

Например, если в январе мигрант переводил 50 тысяч рублей, он получал в эквиваленте 55 тысяч сомов.

Сегодня перевод в 50 тысяч рублей конвертируется в 60 тысяч 730 сомов.

Итог: чистая прибыль 5 тысяч 730 сомов. Это неплохая прибавка для семейных бюджетов, поддерживающая внутреннее потребление в республике.

2. Для импортеров: рост издержек

У Кыргызстана с Россией тесные торговые связи. По последним данным Нацстаткома, на импорт из РФ приходится около 26,4 процента от всего объема внешних поставок в страну различных товаров.

Бизнес, который закупает товары в России (продукты питания, стройматериалы, ГСМ), уже сталкивается с ростом закупочных цен.

Потери: поскольку стоимость закупок в рублях осталась прежней, а сом по отношению к рублю обесценился, импортеры тратят на 10,5 процента больше сомов, чтобы купить тот же объем товара.

В результате либо сокращение маржи предпринимателей, либо они переложат свои издержки на конечного потребителя, то есть на нас. Это создает дополнительные инфляционные риски на внутреннем рынке Кыргызстана и может спровоцировать очередной виток цен. За последний год они и так выросли на 10,4 процента.

3. Для экспортеров: рост экспортной выручки

Кыргызстанские компании, поставляющие товары или услуги в Россию, пока в выигрыше. В общем объеме нашего экспорта Россия занимает первое место — около 22 процентов.

Прибыль: выручка, полученная в рублях и конвертированная в сомы, выросла на сегодня на 10,5 процента.

В результате это создает предпосылки для расширения объемов производства и повышения конкурентоспособности отечественной продукции на российском рынке, так как в рублях товары из КР становятся доступнее.

В итоге укрепление рубля к сому — как палка о двух концах. С одной стороны, он стал «подарком» для домохозяйств, зависящих от денежных переводов из России, и стимулом для кыргызстанских экспортеров. С другой — создает ценовое давление на импортные товары и подталкивает цены вверх.

Чего ожидать от рубля в ближайшее время

По мнению экономиста Дмитрия Полевого, «если внешняя конъюнктура останется такой же (цена нефти около $95–100 за баррель) до конца второй половины 2026 года, то рубль в мае-июне может ненадолго еще укрепиться». Пока прогноз сбывается. О том, что до конца мая «у рубля сохраняется потенциал для укрепления», писали и аналитики Промсвязьбанка.

В дальнейшем тренд на рост российской валюты, по мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, ограничен. Нефть может подешеветь, если США и Иран договорятся о прохождении танкеров через Ормузский пролив, закупки валюты в ФНБ со второй половины года подрастут и может оживиться внутренний спрос на валюту.

То, что летом факторы поддержки рубля наверняка ослабнут, ожидает и эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. По его прогнозу, со второй половины до конца 2026 года курс доллара вернется к 80–85 рублям. Стратегия «Т-Инвестиций» также ожидает ослабление российской валюты — до уровня около 90 рублей за $1 к концу года.