Афиша Бишкека на неделю: концерты, спектакли и кинопремьеры

1 ноября — 5 декабря. Выставка «Тигр задрал двух коров на джайлоо»

На выставке покажут фильмы Клары Юсупжановой, а также представят редкие фотографии и материалы, которые расскажут о ее творческом пути. Кроме того, зрители смогут увидеть работы художников, вдохновленных эстетикой и режиссерским талантом Клары Юсупжановой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00 — 18.00.

26 — 29 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00 — 18.00.

12 — 28 ноября. Осенняя республиканская выставка Союза художников Кыргызстана

В выставке принимают участие как опытные мастера, так и молодые художники из разных регионов Кыргызстана. В экспозиции представлены все традиционные виды изобразительного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00 — 18.00.

5 ноября — 5 декабря. Ярмарка Dream Marketttt

Целый месяц у вас будет возможность приобрести и увидеть море креативных товаров, созданных руками талантливых мастеров, — игрушки, свечи, керамику ручной работы, украшения, одежду и многое другое. Подробнее

ТРЦ «Азия Молл», 10.00 — 22.00.

21 ноября. Концерт

В концерте, посвященном 40-летию творческой деятельности заслуженной артистки КР Зайтуны Нарынбаевой выступят Зайтуна Нарынбаева, Эвелина Лысенко и Айпери Жоомартова, а также Государственный академический большой симфонический оркестр имени Джумахматова.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

27 ноября. Концерт «Шедевры мировой классики»

Программа вечера включает выдающиеся произведения Вивальди, Чайковского, Моцарта, Баха, Эйнауди и других великих композиторов. Этот вечер подарит незабываемое оркестровое звучание музыки, объединяющей эпохи и культуры.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

27 ноября. Концерт Macanа

В Бишкеке Macan, один из самых ярких рэперов нового поколения, исполнит свои хиты и создаст незабываемую атмосферу.

«Бишкек-арена», 20.00.

27 — 29 ноября. VI Международный кинофорум женщин-режиссеров

В мероприятии примут участие 17 женщин-режиссеров из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Они также представят свои киноработы зрителям. Также пройдут мастер-классы, будут организованы круглые столы и дискуссии.

Дом кино имени Айтматова.

28 ноября. Концерт группы Lumen

На концерте, посвященном 20-летию альбома «Три пути», прозвучат только песни, написанные к моменту его выпуска. Ожидается мощное шоу с живым звуком и полным погружением.

Клуб Promzona.Space, 21.00.

28 ноября. Кинопремьеры

«Абысынки» (комедия). История трех абысынок, которые хотели жить отдельно от родителей. Заложив родительский дом, они берут кредит. Начинают бизнес, но попадают на мошенников.

«Астрал. Медиум» (ужасы). Дани была жестоко убита в собственном доме. Год спустя ее сестра-близнец — слепая медиум Дарси — приезжает в тот самый дом, где ее бывший зять живет уже с новой пассией, чтобы выяснить все подробности произошедшего.

«Перевозчик душ» (ужасы). Анна и Патрик недавно расстались. В эту ночь они вместе в одном такси. Водитель пытается завести беседу, но им не до этого. Пара выясняет отношения до тех пор, пока не понимает — их везут не по адресу. А за рулем сидит не человек, а сам дьявол. И он предлагает им одну необычную сделку.

«Сиджинн. Книга крови» (ужасы). Красавица Ирма давно влюблена в двоюродного брата Галана, который, хотя и крутит с ней роман, все же уже несколько лет женат и имеет дочь. Во время очередной ссоры с возлюбленным у Ирмы случается выкидыш, и рассерженная девушка решается на страшную месть.

«Моана-2» (мультфильм). Получив вызов от предков-искателей, Моана и Мауи отправляются в далекие и опасные воды Океании.

«Непробиваемые» (боевик). Отец и сын, работающие охранниками в компании по производству бронированных грузовиков, сталкиваются с группой грабителей на мосту. Оказавшись в ловушке, мужчины должны найти способ выжить.

«Конклав» (ужасы). После внезапной смерти Папы кардиналы готовятся к конклаву — выбору нового главы католической церкви. Руководить этим сакральным таинством поручено кардиналу Лоуренсу. Духовные лидеры со всего света прибывают в Ватикан, чтобы исполнить свой важнейший долг. Но вскоре Лоуренс понимает, что среди духовенства готовится заговор, и узнает о тайне, которая может пошатнуть самые основы церкви.

29 ноября — 1 декабря. Фестиваль Drama.Lab

В рамках мероприятия будут представлены восемь новых пьес, написанных талантливыми драматургами со всего региона за последний год. Подробнее

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 17.00.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от А.УМУРАЛИЕВ атындагы Бишкек шаардык драма театры (@gor.teatr)

29 ноября. Шоу «Мир лучших саундтреков»

BN Team представляют проект, который вы не сможете забыть — самые известные саундтреки из кинокартин, таких как «Бриджертоны», «Великолепный век», «Игра престолов», «Дюна», «Титаник» и других.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

29 ноября. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

29 ноября. Балет «Лебединое озеро. Звезды России»

Этот балет, созданный Петром Чайковским и впервые поставленный в 1877 году, считается одним из самых выдающихся произведений в мире классического балета. С участием обладательницы премии «Душа танца» Елены Соломянко и лауреата международных конкурсов Пелиццони Марчелло.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

29 ноября. Спектакль «Унесенные Голливудом»

Погрузитесь в историю создания одного из величайших фильмов мирового кинематографа. В главных ролях известные российские актеры театра и кино Александр Бобров, Владислав Котлярский и Владимир Фекленко.

Кыргызский драматический театр имени Абдумомунова, 19.00.