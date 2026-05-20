Общество

Сменилось руководство телеканала «Регион ТВ», связываемого с Камчыбеком Ташиевым

У телеканала «Регион ТВ», который связывают с экс-главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, сменились владелец и директор.

По официальным данным Министерства юстиции, юридическое лицо телеканала — ОсОО «АРТВ» — прошло процедуру перерегистрации 30 апреля этого года.

Согласно новым регистрационным сведениям, директором компании указан Жыргалбек Токторов. Единственным учредителем (владельцем) значится Эрали Маматов.

Ранее должность руководителя занимал Откурбек Рахманов, считающийся одним из приближенных людей Камчыбека Ташиева. Сам Рахманов оказался недоступен для комментариев по поводу последних изменений. 

Однако в своем недавнем комментарии «Азаттыку» Откурбек Рахманов подтвердил кадровые перестановки, назвав их неожиданными, но заверил, что редакционная политика останется прежней.

«Директор сменился, а я стал заместителем. На руководящую должность пришел Замирбек Аманбаев. Рабочий ритм остался прежним: выходят новости, интервью. Причин особых нет, просто сменился директор. Мы продолжим работу в том же направлении и будем поддерживать позицию властей, как и при прежней редакционной политике. Поменялся только руководитель, я перешел на должность замдиректора и никуда не уходил», — заявлял он.
