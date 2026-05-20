В Чон-Алайском районе Ошской области в рамках ГЧП намерены построить ТЭС

В рамках реализации проекта ГЧП «Строительство теплоэлектростанции с размещением цифровой инфраструктуры в Чон-Алайском районе Ошской области» определен победитель отбора частного партнера. Об этом сообщает пресс-служба Нацагенства по инвестициям.

По ее данным, проект предусматривает создание современной теплоэлектростанции с поэтапным развитием установленной мощности от 10-20 мегаватт на стартовом этапе до 200 мегаватт в перспективе, с применением технологий комбинированного цикла и установкой современных систем очистки выбросов, соответствующих международным экологическим стандартам.

Ключевой особенностью проекта является интеграция энергетической и цифровой инфраструктуры, включая размещение дата-центра, высокотехнологичного диспетчерского и мониторингового центра, а также инженерных и логистических объектов, обеспечивающих устойчивую работу комплекса.

Государственным партнером выступает Чон-Алайская районная государственная администрация Ошской области, инициатором проекта — частная компания с иностранными инвестициями ОсОО «Вольт Хаш Кей Джи», которая возьмет на себя строительство, эксплуатацию и управление объектом.

Реализация проекта направлена на снижение дефицита электроэнергии, развитие региональной инфраструктуры, создание новых рабочих мест и повышение энергетической безопасности. Проект также предусматривает внедрение цифровых решений для мониторинга и управления энергогенерацией, а также возможность последующего расширения мощностей и цифровых сервисов.
