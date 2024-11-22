Афиша Бишкека на выходные: концерты, фестивали и спектакли

Театры

23 ноября. Спектакль «Река на асфальте»

Когда человек заглядывает в глаза гибели и принимает это, он становится свободным. Жизнь уже кажется другой. Меркнет все, что было важным: мнение общества, чьи-то осуждения. Человек понимает, как бы он прожил эту жизнь, если бы еще мог. В спектакле главной темой становится свобода.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

23 ноября. Комедия «Влюбленный в Бельмондо» (Россия)

Спектакль наполнен невероятным количеством юмора и гомерически смешных перевоплощений мужчин в женщин и наоборот, которого до сих пор еще не было на сцене! И, конечно же, много музыки и танцев. В ролях: Максим Киселев, Сергей Глушко, Юлия Захарова, Карина Зверева и другие известые российские актеры.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

24 ноября. Комедия «Легкое знакомство»

Тонкий юмор спектакля, лиризм, захватывающий сюжет, диалог героев держат зрителя в напряжении до самой последней минуты.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

23-24 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 ноября — 5 декабря. Выставка «Тигр задрал двух коров на джайлоо»

На выставке покажут фильмы Клары Юсупжановой, а также представят редкие фотографии и материалы, которые расскажут о ее творческом пути. Кроме того, зрители смогут увидеть работы художников, вдохновленных эстетикой и режиссерским талантом Клары Юсупжановой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12-28 ноября. Осенняя республиканская выставка Союза художников Кыргызстана

В выставке принимают участие как опытные мастера, так и молодые художники из разных регионов Кыргызстана. В экспозиции представлены все традиционные виды изобразительного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

14-24 ноября. Выставка венгерской вышивки матьо

В экспозиции представлены яркие образцы вышитых полотен и предметов одежды и обихода, а также собрание архивных фотографий, рассказывающих о жизни и традициях венгерского народа.

Национальный исторический музей, 11.00-18.00.

5 ноября — 5 декабря. Dream Marketttt

Целый месяц у вас будет возможность приобрести и увидеть море креативных товаров, созданных руками талантливых мастеров, — игрушки, свечи, керамику ручной работы, украшения, одежду и многое другое. Подробнее

ТРЦ «Азия Молл», 10.00-22.00.

Концерты, фестивали, выступления

21-24 ноября. Фестиваль французских премьер

Вас ждут показы французских фильмов, которые ранее не выходили в местный прокат. В программе фестивальные хиты, анимация для семейного просмотра, а также культовая классика. Программа Кинотеатр «Ала-Тоо», 18.00.

23 ноября. Вечер романса

В программе концерта популярные произведения мировой и русской классики.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

23 ноября. Концерт Натальи Нелюбовой

Музыкант, композитор и певица из Томска Наталья Нелюбова работает во многих жанрах — от арт-фолка до этнодаба. Она обладает уникальным голосом, который венские музыкальные критики определили как сибирский йодль.

Кафе SomeWhere Bistro, 19.00.

24 ноября. Фестиваль гик-культуры BANZAI / BishCon

Фестиваль для любителей гик-культуры (аниме, комиксы, игры, мультики). В программе косплей-шоу, конкурсы, концерт и многое другое.

Ресторан «Ала-Тоо», 10.00-17.00.

24 ноября. Концерт солистов оперы «Кубулжу кыргыз ырлары»

В программе популярные песни Атая Огонбаева, Абдыласа Малдыбаева, Насыра Давлесова, Калыя Молдобасанова, Муратбека Бегалиева, Мусы Баетова.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

24 ноября. Концерт группы «Ооэдодайко»

Присоединяйтесь к этому захватывающему музыкальному путешествию, где вы сможете погрузиться в мир японских барабанов тайко.

Кыргызская национальная филармония, 18.30.

Лекции, мастер-классы

23 ноября. Лекция об искусстве

Серия лекций куратора и искусствоведа Георгия Мамедова предлагает экскурс в историю центральноазиатского искусства ХХ и ХХI веков сквозь призму неожиданных пересечений между художественными контекстами, которые на первый взгляд никак между собой не связаны.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 15.00.

23 ноября. Мастер-класс по го

Го — одна из самых популярных настольных стратегических игр в Японии, Корее и Китае. Она превосходит шахматы простотой правил, не уступая им в богатстве фантазии, тактик и стратегий.

Учебный центр «Бонсай», 14.00.

23 ноября. Game Day

Погрузитесь в мир стратегий, логики и удачи и, конечно же, не забудьте захватить с собой хорошее настроение.

ТРЦ «Бишкек Парк», 16.00.

Для детей

23-24 ноября. Спектакли «Кот в сапогах» и «Апата»

Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о ловком и хитроумном коте и его непутевом хозяине, который благодаря стараниям своего четвероного друга стал полноправным владельцем роскошного дворца и женился на самой настоящей принцессе.

В истории «Апата» зрители встретятся во дворе с маленькой девочкой и цыплятами, их любимой мамой-курицей, петухом и кошкой.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 12.30 (на кыргызском).

24 ноября. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

23-24 ноября. Детская шоу-программа

Детей ждет развлекательная программа.

Ресторан «Барашек», 19.00.