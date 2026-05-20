ЖК одобрил законопроект, разрешающий ГКНБ прослушивать и отключать телефоны

Сегодня на заседании ЖК депутаты рассмотрели проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в связи с принятием Цифрового кодекса Кыргызской Республики».
ГКНБ разработал законопроект, который существенно меняет правила игры в телекоммуникационной сфере страны. Спецслужба намерена юридически закрепить за собой право собственности на оборудование для негласного съема информации (прослушки), получить законную возможность адресно отключать мобильные устройства в зонах конфликтов и официально узаконить систему распознавания лиц.
Как отметил заместитель председателя ГКНБ Алишер Эрбаев, необходимость поправок вызвана масштабной реформой.
«В Кыргызстане вступил в силу Цифровой кодекс, из-за чего старый закон «Об электрической связи» утратил силу. Однако именно в нем содержались важнейшие технические нормы для проведения оперативно-разыскных мероприятий и контрразведки. Поскольку новый Цифровой кодекс является рамочным и не регулирует спецмероприятия, возник правовой вакуум. ГКНБ предлагает перенести и расширить эти нормы напрямую в профильные законы — «Об оперативно-разыскной деятельности» и «О контрразведывательной деятельности».
Ранее расходы на установку программно-технических средств для оперативно-разыскной деятельности и контрразведки на каналах связи возлагались на операторов связи, а техническое обеспечение — на органы нацбезопасности. Однако в законе не было прописано, кто именно владеет этой инфраструктурой.
Новый законопроект четко определяет ГКНБ в качестве официального владельца всех цифровых технологических систем, ресурсов и специальных технических средств (СТС), предназначенных для негласного получения информации. Финансовое бремя при этом не меняется: операторы связи по-прежнему обязаны за свой счет устанавливать необходимое оборудование, но фактически распоряжаться и управлять им будет только ГКНБ», — отметил он.
На заседании было отмечено, что законопроект напрямую обязывает операторов телекоммуникаций предоставлять ГКНБ беспрепятственный доступ к своим базам данных, цифровым системам и ресурсам, а также предоставлять полную информацию о пользователях сервисов. Сама организация и тактика проведения таких мероприятий признаются государственной тайной, которую операторы обязаны строго охранять.
Спецслужба также вводит жесткий централизованный учет и списание СТС. В ведомстве подчеркивают, что это необходимо для «исключения их несанкционированного оборота, предотвращения злоупотреблений и защиты частной жизни граждан».
Под этим термином понимается мероприятие, проводимое с помощью специального программного обеспечения (ИИ и алгоритмов), которое способно на основе имеющихся баз данных автоматически идентифицировать или верифицировать человека (по лицу), а также распознавать государственные регистрационные номерные знаки транспортных средств. Такая мера официально вводится в правовое поле для решения задач контрразведки.
ГКНБ также внедряет правовой механизм, который позволит адресно и временно отключать конкретные мобильные устройства от сетей связи в условиях вооруженных конфликтов или чрезвычайного положения (ЧП).
В обосновании указывается, что в современных конфликтах гаджеты часто используются для деструктивной деятельности (координации атак, наведения дронов и передачи разведданных). Инициаторы подчеркивают, что мера будет точечной: отключать связь массово не планируется — изолировать будут только устройства, несущие угрозу нацбезопасности. В ГКНБ добавили, что аналогичная практика существует в США, Израиле, Индии и странах ЕС.
Эта функция полностью переходит в исключительное ведение государства (в государственную систему идентификации). В ГКНБ считают, что это защитит цифровой суверенитет, поможет эффективнее выявлять контрафактные или клонированные устройства и исключит использование этой базы данных в частных коммерческих интересах.
Параллельно в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) и профильных законах проводится масштабная «чистка» терминов. Устаревшие понятия вроде «абонент», «абонентское устройство» и «сети электросвязи» повсеместно заменяются на современные: «пользователь», «пользовательское устройство» и «телекоммуникационные сети».
Депутат Дастан Бекешев спросил, не приведет ли принятие законопроекта к увеличению стоимости интернета в стране. Замглавы ГКНБ ответил отрицательно.
Депутаты одобрили законопроект в первом чтении.