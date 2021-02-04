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Общество

Решения еще нет. На процессе по Бишкекскому планетарию объявлен перерыв

Верховный суд объявил перерыв на процессе о законности приватизации Бишкекского планетария. Коллегия запросила у мэрии города и Генеральной прокуратуры информацию о том, как в 1995 году исполнялось постановление правительства о передачи объекта на муниципальный баланс и как за ним следили надзорные органы.

Присутствующие в зале представители госорганов не смогли ответить на вопрос, пообещав предоставить информацию к следующему заседанию. Перерыв объявлен до 9 февраля.

Напомним, в Верховном суде рассматривается дело о законности приватизации здания и земельного участка Бишкекского планетария.

Позиция истцов заключается в признании процесса приватизации недействительным и в нарушение законодательства, так как это учебно-просветительский центр, расположенный к тому же в охранной исторической зоне.

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Напомним, первая инстанция не стала рассматривать иск по существу, посчитав, что права заявителей — горожан — не нарушены.

Судебная коллегия Бишкекского городского суда удовлетворила иск ОО «Наше Право» и неравнодушных граждан к ФУГИ о признании недействительным распоряжения о приватизации здания и территории планетария, подписанного в 1995 году.

Здание планетария несколько раз переходило из рук в руки. Правозащитники надеются: если удастся добиться признания акта приватизации незаконным, можно будет оспорить и последующие сделки.

В настоящее время объект принадлежит сыну экс-спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова. Народный избранник в интервью 24.kg сообщал, что компания его семьи готова построить для города планетарий.

Вопрос о судьбе здания не раз поднимали и в Жогорку Кенеше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182328/
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