Кабмин вынес на обсуждение изменения в закон о приватизации

На общественное обсуждение вынесен проект изменений в Закон «О приватизации государственной собственности». Документ обновляет правила отчуждения государственного имущества и перераспределяет полномочия в сфере приватизации.

Поправки предусматривают введение новых норм по отчуждению движимого имущества, находящегося в госсобственности, за исключением акций и долей хозяйственных обществ. Порядок такой продажи будет определяться кабмином.

Уточнены положения, касающиеся практических мер по приватизации и преобразованию государственных предприятий. Так, статья 10 теперь четко определяет, что приватизации подлежит лишь та недвижимость, на которую нет отраслевых запретов.

Одновременно пересмотрен порядок утверждения передаточного акта при преобразовании предприятий: теперь это решение будет принимать уполномоченный государственный орган, определяемый кабмином.

Существенно меняется и порядок раскрытия информации. Проект закона обязывает публиковать сведения о предстоящих торгах заблаговременно — минимум за 30 дней, а для стратегических объектов — за 90 дней. Информация о результатах приватизации должна размещаться на официальных порталах не позднее одного месяца после сделки.