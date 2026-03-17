В Кыргызстане расширили приватизацию: в списке новые компании и активы

Кабинет министров внес изменения в программу приватизации государственной собственности на 2026–2028 годы.

Согласно постановлению, в перечень объектов включены новые компании и активы, подлежащие передаче в уставные капиталы государственных предприятий.

В частности, в программу добавлены ОсОО «Аэро Кыргызстан» и ОсОО «Таза Энержи». Они будут переданы в качестве вкладов в уставные капиталы ОАО «Кыргызстан аэропорттору» и ОАО «Дирекция строящихся электростанций».

Также расширен список объектов в регионах. В Иссык-Кульской области в программу включено ОсОО «Ляззат», а в Ошской области — ОсОО «Нурдан Транс» и Wholesale International. Эти активы планируется передать в уставный капитал ОАО «Государственная таможенная инфраструктура».

Кроме того, в перечень добавлен объект в Бишкеке — нежилое помещение с земельным участком площадью 0,996 гектара по проспекту Чингиза Айтматова, 101. Он закрепляется за Государственным комитетом национальной безопасности.

Документ вступит в силу через 10 дней.