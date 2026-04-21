Общество

Приватизация в рассрочку. Госимущество предлагает новые условия

В комитете Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции рассматривается внесение изменений в Закон «О приватизации государственной собственности». Документ направлен на упрощение процедур, повышение их прозрачности и устранение коррупционных рисков.

Государственное агентство по управлению государственным имуществом провело правовой мониторинг действующего закона. Анализ показал, что за 23 года в закон 10 раз вносили поправки, однако современные реалии требуют более глубоких изменений.

Инициаторы отмечают, что методы приватизации, такие как продажа на конкурсе или аренда с последующим выкупом, сейчас не применяются из-за высоких коррупционных рисков.

С 2020 по 2024 год ежегодно фиксировали около 50 судебных дел, связанных с оспариванием подобных сделок прошлых лет.

Для обеспечения прозрачности и эффективности законопроектом предлагается:

  • исключить неактуальные методы: полностью отказаться от продажи на конкурсе, передачи в управление или аренду с последующим выкупом;
  • упразднить комиссии по приватизации: функции анализа финансового состояния предприятий передаются лицензированным оценочным организациям;
  • ввести рассрочку: для поддержки местных предпринимателей, имеющих ограниченные финансы, предусматривается возможность поэтапной платы за имущество;
  • цифровизация оповещений: информация о торгах теперь будет обязательно публиковаться не только в газетах, но и на официальных интернет-ресурсах и едином государственном портале электронных услуг.

Законопроект, по словам инициаторов, направлен на создание стабильной правовой среды и привлечение как внутренних, так и внешних инвесторов через понятные и прозрачные механизмы, такие как электронные аукционы.
