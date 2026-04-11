Власть

Старые схемы отменяют. Закон о приватизации внесли в парламент

В Жогорку Кенеш внесен законопроект о масштабной реформе приватизации государственной собственности. Документ предлагает кардинально пересмотреть действующие механизмы продажи госактивов и упростить процедуры для инвесторов. Инициатором выступает кабмин.

Согласно проекту, из законодательства исключаются сразу несколько ранее применявшихся способов приватизации. В частности, предлагается отказаться от продажи на конкурсе, передачи имущества в аренду или управление с последующим выкупом — эти механизмы признаны коррупционно уязвимыми и фактически уже не используются.

Одновременно вводится новая модель — с акцентом на прозрачные аукционы и цифровизацию процесса. 

Информация о предстоящих торгах должна публиковаться на официальных интернет-ресурсах и портале госуслуг не менее чем за 30 дней, а по стратегическим объектам — за 90 дней. Результаты сделок также будут обязаны размещать в открытом доступе.

Еще одно ключевое изменение — отмена межведомственных комиссий по приватизации. Их функции фактически передаются оценочным организациям, что должно сократить бюрократию и ускорить сделки.

Законопроект также вводит возможность продажи госимущества в рассрочку. При этом первоначальный взнос должен составлять не менее 50 процентов, а срок выплаты — не превышать одного года.

Отдельно усиливается контроль над стратегическими объектами: их отчуждение будет возможно только с согласия Жогорку Кенеша.

Как отмечается в справке-обосновании, цель реформы — повысить прозрачность приватизации, снизить коррупционные риски и создать более привлекательные условия для инвесторов.
