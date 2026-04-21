В Кыргызстане за три года на приватизацию выставили 24 госактива. Все ли продано

В Кыргызстане в рамках программы приватизации государственного имущества в 2023-2025 годах была предусмотрена реализация 24 объектов. Об этом сообщила заместитель директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом Динара Эркинбаева на заседании профильного комитета парламента.

По ее данным, на сегодняшний день четыре объекта уже проданы через электронные аукционы в установленном порядке. В их числе:

100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком»,

28,24 процента государственной доли в уставном капитале ОсОО «Каприз»,

70 процентов государственной доли в ОсОО «СКА Ресурс»,

здания и сооружения по адресу Токтогула, 51.

Кроме того, три государственных предприятия преобразованы в открытые акционерные общества на основании постановлений кабинета министров. Речь идет о ГП «Кыргызкомур», государственном предприятии «Таможенная инфраструктура», а также о ГП «Ала-Тоо Резорт» при управлении делами президента.

Еще два объекта внесены в уставные капиталы хозяйственных обществ в качестве вклада. В частности, государственное имущество ГП «Кыргызское взморье» передано в уставный капитал ОАО «Кыргызалтын». Также бывший малый терминал, перрон, земельный участок, навигационное оборудование и специальная техника внесены в уставный капитал ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Отдельно отмечено, что в настоящее время ведутся работы по передаче 100 процентов акций ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» в уставный капитал ОАО «Кыргызалтын».

Два объекта переданы в пользование государственным органам. Имущественный комплекс ГП «Ак-Кеме» передан управлению делами президента, а двухэтажное здание с земельным участком Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева по адресу Осмонкулова, 64 — в оперативное управление Министерства финансов.

Вместе с тем ряд объектов не удалось реализовать, несмотря на неоднократное выставление на аукцион. Среди них:

административное здание бывшего коврового комбината в Кара-Балте с земельным участком,

административное здание бывшего ЗАО «Манас» в Бишкеке общей площадью 2 тысячи 840,3 квадратных метра,

100 процентов государственной доли в ОсОО «Сарамжал Транс».