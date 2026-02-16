В Кочкорском районе незаконно приватизировали землю на 7,2 миллиона сомов

Прокуратура Кочкорского района выявила факты нарушения земельного законодательства при передаче участков в частную собственность. Об этом сообщили в надзорном органе.

По данным проверки, в 2012 году земельные участки общей площадью 0,40 гектара, расположенные в границах населенного пункта на территории Ормон-Ханского айыл окмоту, были незаконно переданы частным лицам.

Фото Генпрокуратуры

Прокуратура внесла соответствующие акты реагирования. В результате принятых мер спорные участки, рыночная стоимость которых составляет 7 миллионов 200 тысяч сомов, возвращены в муниципальную собственность.

Ведомство отмечает, что работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере земельных отношений продолжается.