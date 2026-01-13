19:16
Агент 024

Якобы незаконная приватизация. Жители дома на Киевской, 218 могут потерять все

В Бишкеке жители дома по улице Киевской, 218 заявляют, что спустя более 26 лет после приватизации их квартир они могут лишиться единственного жилья. Они обратились в редакцию 24.kg с просьбой о помощи. 

Прокуратура Ленинского района инициировала административный и гражданский иски с требованием отмены прав собственности, что вызвало сильное беспокойство десятков семей.

Они рассказали, что судебные разбирательства продолжаются с сентября 2025 года, однако окончательное решение до сих пор не приняли, суды затягиваются. Все это время люди живут в постоянном стрессе и неопределенности.

«Мы добросовестные собственники. Наши квартиры приватизировали законно на основании решений мэрии и государственных органов. Почему спустя 26 лет у нас хотят отнять дом?» — с болью говорят жители.

По словам горожан, у них есть полный пакет правоустанавливающих документов: ордера, технические паспорта, регистрация в Государственном агентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии (Госрегистр), постановления, на основании которых жилье передали в частную собственность в рамках закона о приватизации.

«Мы исправно платим налоги и коммунальные услуги все эти годы. Никогда не нарушали закон. А теперь нас фактически делают виноватыми», — возмущается одна из жительниц дома.

Среди собственников — ветераны труда, заслуженные педагоги с 30-50-летним стажем, люди от 40 до 80 лет, одинокие матери и другие социально уязвимые категории граждан.

Для большинства из них эти квартиры — единственное жилье, заработанное десятилетиями труда на благо государства.

«Мы здесь прожили всю жизнь. Куда нам идти, если суд решит не в нашу пользу? Это не просто квадратные метры — это наша жизнь», — говорят жильцы.

Дом с 1998 года находился в ведении Академии государственного управления при президенте. При этом, подчеркивают бишкекчане, их подъезд изначально проектировался как полноценный жилой дом квартирного типа, а не общежитие.

Они опасаются, что подобная ситуация может коснуться любого.

Сегодня это мы, а завтра — любой другой дом. Если спустя четверть века можно пересмотреть приватизацию, никто не защищен.

Жильцы дома на Киевской

Они обращаются к государственным органам, общественности и СМИ с просьбой вмешаться и защитить принцип незыблемости частной собственности.

«Мы верим в справедливость и надеемся, что государство нас услышит», — говорят горожане.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/357694/
