Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о побеге брата

Экс-советница мэра Бишкека Гуля Алмамбетова сообщила, что Райымбек Матраимов покинул Кыргызстан. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Фото — скриншот с Twitter. Гуля Алмамбетова: Райымбек Матраимов покинул Кыргызстан

В ГКНБ, где сейчас расследуется уголовное дело, фигурантом которого является экс-замглавы ГТС Райымбек Матраимов, заявили, что не располагают информацией о его отъезде. В спецслужбах рекомендовали обратиться в Пограничную службу. В пресс-службе ГПС отметили, что не имеют права разглашать данные о выезде кого-либо.

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, комментируя 24.kg, опроверг информацию о том, что его брат выехал за границу. Он заверил, что Райымбек Матраимов находится в стране.

Парламентарий также посоветовал Гуле Алмамбетовой «заниматься своими делами». «Кто такая Гуля Алмамбетова? Какое отношение она имеет к нашей семье? Она осталась без работы и сидит, делать ей нечего. Пусть занимается своими делами. Уверяю, Райымбек Матраимов находится в Кыргызстане и никуда не уезжал», — сказал он.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре текущего года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Часть суммы он перечислил на спецсчет, другую часть, как сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, отдал недвижимостью.

По результатам расследований журналистов из «Азаттыка», Kloop и OCCRP стало известно, что у семьи Матраимова есть недвижимость в Дубае (ОАЭ).