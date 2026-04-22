Дорога через КТУ «Манас». Депутат просит мэрию следовать международным договорам. Об этом Дастан Джумабеков заявил на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, сегодня продолжается спор между мэрией Бишкека и университетом «Манас».
«Да, понятно, что мэрия пытается решить вопрос с пробками в городе. Но насколько правильно проводить эту дорогу прямо посередине кампуса. Как известно, статус кампуса предполагает, что студенты учатся в едином городке. Статус вуза закреплен международными договорами между двумя странами и в соглашениях прописано, что все спорные вопросы должны решаться дипломатическими путями. Я призываю мэрию изучить все эти соглашения. Неправильно их нарушать, так как мы должны подчиняться международным договорам», — считает Дастан Джумабеков.
Напомним, в Бишкеке мэрия планирует пробить улицу Минжылкиева через территорию Кыргызско-Турецкого университета «Манас», соединив проспект Чингиза Айтматова с микрорайоном «Джал». Проект предусматривает строительство двухполосной дороги протяженностью около 1,3 километра.
Инициатива вызвала общественный резонанс. Против выступили студенты вуза, которые запустили онлайн-петицию. Они заявляют о рисках для безопасности, увеличении транспортного потока внутри кампуса и возможной утрате зеленых зон. К обсуждению подключились жители и отдельные депутаты Жогорку Кенеша.
В мэрии, в свою очередь, настаивают на необходимости проекта, объясняя его задачами разгрузки городских дорог и улучшения транспортной связности. По данным муниципалитета, улица предусмотрена Генпланом Бишкека. Власти также заявляют о мерах безопасности — планируется строительство подземных переходов, установка ограждений и ограничение доступа транспорта к учебным корпусам.