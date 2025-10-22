16:19
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Общество

Туалеты без запретов — в Кыргызстане могут сделать их бесплатными для всех

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен проект закона, который вносит изменения в Закон «Об общественном здравоохранении».

Согласно проекту мэрии Бишкека, владельцы кафе, ресторанов и иных объектов, оказывающих услуги населению, будут обязаны предоставлять бесплатный и свободный доступ к санитарно-гигиеническим помещениям (туалетам) для всех лиц. Исключение составят только туалеты, специально предназначенные для оказания платных санитарно-гигиенических услуг.

Проект призван повысить комфорт и санитарную доступность для населения, особенно в общественных местах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348103/
просмотров: 879
Версия для печати
Материалы по теме
Оптовый газетный рынок переезжает из центра Бишкека
В мэриях крупных городов Кыргызстана повысят надбавки и премии сотрудникам
Дорога или туалет? Дастан Бекешев обратил внимание на проблемы школьников
Мэр Джалал-Абада предложил переименовать город
Перекресток Манаса — Боконбаева в Бишкеке закроют в ночь на 15 августа
Новую муниципальную инспекцию в городе Ош возглавил Нурсултан Шакир уулу
Улица Интергельпо в Бишкеке станет временно односторонней
Мэрия Бишкека приглашает инвесторов вложиться в городские туалеты
В Чолпон-Ате назначен новый мэр — Рустам Кадыркулов
Конфликт в бишкекском автобусе: женщины напали на водителя
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Бизнес
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международную награду WSBI SDG Awards 2025 «Элдик Банк» получил международную награду WSBI SDG Awards 2025
Акция от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии
22 октября, среда
16:12
Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
15:44
ЕБРР может выделить до $1,5 миллиарда на строительство ГЭС в Кыргызстане
15:23
Верховный суд отказал экс-главе Нацэнергохолдинга КР в пересмотре дела
15:20
Врачей НИИХСиТО обвинили в халатности — умер ребенок
15:04
Туалеты без запретов — в Кыргызстане могут сделать их бесплатными для всех