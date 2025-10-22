В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен проект закона, который вносит изменения в Закон «Об общественном здравоохранении».

Согласно проекту мэрии Бишкека, владельцы кафе, ресторанов и иных объектов, оказывающих услуги населению, будут обязаны предоставлять бесплатный и свободный доступ к санитарно-гигиеническим помещениям (туалетам) для всех лиц. Исключение составят только туалеты, специально предназначенные для оказания платных санитарно-гигиенических услуг.

Проект призван повысить комфорт и санитарную доступность для населения, особенно в общественных местах.