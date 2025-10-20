11:02
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

Оптовый газетный рынок переезжает из центра Бишкека

Фото 24.kg

Газетный рынок Бишкека, где горожане десятилетиями приобретали печатные издания, меняет адрес. Об этом редакции 24.kg сообщили продавцы рынка.

Рынок появился в начале 1990-х и находился в районе редакции «Вечернего Бишкека» по улице Усенбаева.

Неделю назад управление по контролю за землепользованием мэрии города Бишкека уведомило продавцов о необходимости предоставить соответствующие документы на пользование землей в течение пяти дней. По словам торговцев рынка, они пытались оформить документы, но в госорганах им отказали.

В уведомлении указано, что в случае непредоставления соответствующих бумаг произведут принудительный демонтаж объектов облегченного типа.

В связи с этим продавцы печатных изданий с 27 октября вынуждены переехать на новое место — улица Анкара 1Б (типография общественного фонда «Центр поддержки СМИ»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347741/
просмотров: 586
Версия для печати
Материалы по теме
В мэриях крупных городов Кыргызстана повысят надбавки и премии сотрудникам
Мэр Джалал-Абада предложил переименовать город
Перекресток Манаса — Боконбаева в Бишкеке закроют в ночь на 15 августа
Новую муниципальную инспекцию в городе Ош возглавил Нурсултан Шакир уулу
Улица Интергельпо в Бишкеке станет временно односторонней
В Чолпон-Ате назначен новый мэр — Рустам Кадыркулов
Конфликт в бишкекском автобусе: женщины напали на водителя
Часть торговцев рынка «Келечек» в Оше готова к переезду на новое место — мэрия
Женщине, жившей в парке около 20 лет, мэр Оша подарил двухкомнатную квартиру
Красные надписи «снос» появились на заборах и домах в Балыкчи
Популярные новости
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Часть Бишкека останется без газа на&nbsp;несколько дней Часть Бишкека останется без газа на несколько дней
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
20 октября, понедельник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 октября Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 октя...
10:59
В Кыргызстане на всех избирательных участках проходит тестовое голосование
10:57
Практическая помощь регионам. Детские хирурги провели операции в Манасе
10:55
Руководителям территориальных управлений Оша вручили новые служебные автомобили
10:52
В Бишкеке в муниципальную собственность возвращен участок в 55 миллионов сомов