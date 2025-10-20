Оптовый газетный рынок переезжает из центра Бишкека

Газетный рынок Бишкека, где горожане десятилетиями приобретали печатные издания, меняет адрес. Об этом редакции 24.kg сообщили продавцы рынка.

Рынок появился в начале 1990-х и находился в районе редакции «Вечернего Бишкека» по улице Усенбаева.

Неделю назад управление по контролю за землепользованием мэрии города Бишкека уведомило продавцов о необходимости предоставить соответствующие документы на пользование землей в течение пяти дней. По словам торговцев рынка, они пытались оформить документы, но в госорганах им отказали.

В уведомлении указано, что в случае непредоставления соответствующих бумаг произведут принудительный демонтаж объектов облегченного типа.

В связи с этим продавцы печатных изданий с 27 октября вынуждены переехать на новое место — улица Анкара 1Б (типография общественного фонда «Центр поддержки СМИ»).