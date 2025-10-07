Президент наделил своего советника Койчиева особым статусом: для чего и почему

Арслан Койчиев наделен статусом специального представителя президента по подготовке и проведению Иссык-Кульского международного форума. Соответствующее распоряжение подписал Садыр Жапаров.

Согласно документу, он также уполномочен координировать мероприятия по приглашению и проведению переговоров с зарубежными партнерами, международными организациями, авторитетными представителями зарубежной культуры, искусства, науки, общественными деятелями, выдающимися представителями других сфер деятельности относительно их участия в форуме.

Напомним, юбилейный (40-й по счету) Иссык-Кульский форум пройдет в 2026 году. Он основан в 1986-м по инициативе выдающегося гуманиста и писателя Чингиза Айтматова как открытая площадка для глубокого и честного диалога о будущем человечества, этике прогресса, роли культуры в глобальной политике и исторической ответственности интеллигенции перед миром.