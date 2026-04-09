Депутат раскритиковал вырубку деревьев в Бишкеке для расширения дорог. Об этом Дастан Бекешев заявил на заседании ЖК.

По его словам, в городе мэрия активно вырубает деревья.

«Столица и так с каждым годом все больше нагревается из-за малого количества деревьев, а городские власти продолжают их вырубать. Летом жить в Бишкеке уже очень сложно.

Я получил два письма от мэрии Бишкека. Там намерены расширять улицу Скрябина и вырубить для этого все деревья. Говорят, станет меньше пробок, но я могу сказать, что это не решит проблему пробок. На улице Юнусулиева вырубили все деревья и таких улиц немало. Кроме того, для проведения дороги в парке «Ататюрк» тоже вырубают деревья. В муниципалитете утверждают, что посадят новые саженцы. Но никто не знает, приживутся ли они, так как по всему городу есть проблемы с канализацией, и мэр Бишкека об этом знает», — отметил Дастан Бекешев.

Он призвал Минприроды отреагировать на вырубку деревьев и в случае нарушений дать предписания мэрии.