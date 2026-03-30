Происшествия

Экс-мэра Кара-Балты отпустили под домашний арест

Джайылский районный суд изменил меру пресечения бывшему мэру города Кара-Балты Мирлану Джекшенову и другим фигурантам уголовного дела. Информацию подтвердили в пресс-службе Чуйского областного суда.

По данным ведомства, решение принято 5 марта. Подсудимые освобождены из-под стражи и переведены под домашний арест.

«Дело продолжают рассматривать в районном суде», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, фигуранты были задержаны 30 июня 2025 года. По версии ГКНБ, они причастны к закупке 17 автобусов китайского производства по завышенной стоимости с целью извлечения материальной выгоды. Согласно данным спецслужбы, аудит показал, что в результате сделки государственному бюджету причинен ущерб более чем на 17 миллионов сомов.
