Новый мэр Манаса обещает большой прорыв для города

В Манасе назначен новый мэр — Абдупата Маткаликов. Соответствующее решение принято в рамках ротации местных управленческих кадров.

На встрече с жителями и городскими службами Маткаликов озвучил основные направления работы и подчеркнул, что хорошо знает регион, поскольку прожил в Манасе более 15 лет.

По его словам, один из главных приоритетов — развитие туризма и перерабатывающей промышленности, а также использование природного потенциала региона.

«Наш регион обладает уникальной природой. Мы должны делать ставку на экологически чистую продукцию и развивать переработку. Туризм должен стать одним из ключевых драйверов роста», — отметил Маткаликов.

Он подчеркнул, что курс руководства страны направлен на внедрение новых подходов в управлении, и команда на местах должна поддерживать эти изменения.

Новый мэр также заявил, что видит потенциал в производстве местных безалкогольных напитков, развитии малого перерабатывающего бизнеса и создании условий для внутреннего турпотока.

«Если мы усилим туризм и переработку, экономика района будет расти значительно быстрее», — сказал он.

Маткаликов добавил, что намерен добиваться улучшения инфраструктуры, создания рабочих мест и повышения качества услуг для населения.