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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Тротуары и велодорожки. Почему их строительство вызывает недовольство горожан

Столичные власти наконец-то вспомнили о пешеходах и велосипедистах и стали ремонтировать тротуары и велодорожки. Но работы, как обычно, сопровождаются недовольством горожан и предпринимателей.

Корреспондент 24.kg прошлась по улице Абдрахманова, где строительство идет полным ходом. Утрамбована основа для асфальта, уложены бордюры. Зато фундаменты зданий напоминают кадры военной хроники: неровные края, остатки арматуры, бетона...

Пешеходы резонно задались вопросом, почему ремонт, особенно на центральных улицах, нельзя было делать во время карантина, когда большинство людей сидело дома. «Как только бишкекчане стали входить в обычный режим жизни, расковыряли центральную пешеходную дорогу на улице Абдрахманова. Всем надо идти или по руинам, или прямо по проезжей части», — возмущались они.

Предприниматели из-за строительства понесли убытки. Им, наоборот, во время карантина принесли уведомление от управления землепользования и строительства мэрии Бишкека, что их объекты мешают строительству тротуара и велодорожки.

Многим пришлось снести ступени, крылечки, козырьки. Даже если на них были разрешительные документы.

Ну и, конечно, работы и снос сказались на числе посетителей.

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«К нам сейчас мало кто заходит, ступеньки снесли, вход высоко расположен, можно пройти вдоль стены дома, но там тоже есть обменные бюро, и посетители идут туда», — говорит арендатор одного из пунктов на улице Абдрахманова.

Он не знает, кто будет восстанавливать входную группу. «Надо у хозяина спрашивать, мы не интересовались», — добавил он.

Предприниматель признается, что пытался установить какие-то временные ступеньки, но потом отказался от идеи — каждый день их приходилось убирать, потому что они мешали. В соседнем здании владельцам обменки пришлось снести крыльцо, несмотря на разрешительные документы. Как рассказал работник точки, на переделку потратили около $2 тысяч. А еще новые ступеньки надо покрыть плиткой, оформить фасад...

После вынужденного двухмесячного простоя без работы такие финансы не каждому предпринимателю по карману.

«Самое интересное, что напротив наших зданий мэрия почему-то решила, что тротуар и велодорожка должны быть шириной 4 метра, а ближе к Московской — три. Где логика?» — недоумевает он.

Логику пытаются найти и велосипедисты. Дорожка от тротуара будет отделяться лишь разметкой. «Проще ездить по проезжей части с риском для жизни, чем постоянно кричать пешеходам и бояться их сбить», — говорят они.

Начальник управления землепользования и строительства мэрии Талантбек Иманакун уулу отметил, что у большинства предпринимателей не было разрешительных документов на входные группы. «Мы путем переговоров добровольно решали вопрос сноса», — сказал он.

В мэрии говорят, что восстанавливать входные группы предприниматели будут за свой счет, компенсаций не предусмотрено.

Как отметил вице-мэр Азиз Алымкулов, это были все временные объекты. «Мэрия им ничего не должна. Мы делаем велодорожку и тротуар для горожан, и субъекты предпринимательства только положительные моменты от этого получают: выходят на крылечко, а там все красиво», — сказал он.

Вице-мэр добавил, что разработаны эскизы входных групп. «Хочется, чтобы все было красиво, в одном стиле. Мы предложим предпринимателям несколько вариантов фасадов», — отметил Азиз Алымкулов.

Получится ли у мэрии «причесать» все субъекты под один стиль — большой вопрос. Пока ей не удается даже снести одно крыльцо магазина на проспекте Манаса.

24.kg
Фото 24.kg. На проспекте Манаса не снесли крыльцо магазина

«Оно наполовину перегородило будущую велодорожку на оживленном участке тротуара. А может, ее ширину решает все же не проект, а деньги?» — задались вопросом в Республиканской детской инженерно-технической академии «Алтын туйун», которой строители разрушили ирригацию и решили перенести ее непосредственно к главному входу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155910/
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