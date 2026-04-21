Общество

Вода в Бишкеке может подорожать на 50 процентов. Мэрия озвучила новые тарифы

Мэрия Бишкека предложила повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение. Проект вынесли на рассмотрение городского кенеша.

Согласно документу, базовый тариф на воду может составить 15,73 сома за кубометр, на канализацию — 6,8 сома. Эти ставки согласованы  со Службой антимонопольного регулирования.

Для коммерческих потребителей предусмотрены повышающие коэффициенты. Для большинства организаций он составит 2,1, а для водоемких предприятий — автомоек, бань, саун и скотобоен — 3.

Фото из интернета
Также предлагается увеличить плату за обслуживание внутридомовых сетей — до 26,4 сома за квадратный метр в год. Для населения это составит около 2,2 сома за квадратный метр в месяц.

В мэрии объясняют необходимость повышения ростом затрат «Бишкекводоканала». Расходы на электроэнергию выросли почти в два раза за последние годы и, по прогнозам, продолжат увеличиваться. Кроме того, предприятие несет обязательства по кредитам и инфраструктурным проектам.

Сейчас тариф для населения составляет 10,45 сома за воду и 3,45 сома за канализацию. Окончательное решение по новым ставкам примет Бишкекский городской кенеш.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371310/
