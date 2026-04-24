В Минэнерго пояснили: мечети платят за электроэнергию по социальному тарифу

Сегодня на заседании депутатской группы «Ишеним» депутаты при обсуждении деятельности Министерства энергетики уточнили, по какому тарифу платят мечети за электроэнергию.

Директор департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики КР Тимур Орозалиев отметил, что религиозные объекты платят по социальному тарифу — 2,62 сома.

Депутаты также уточнили, а как платят школы и детсады. Тимур Орозалиев отметил, что они оплачивают по тарифу, предусмотренному для бюджетных учреждений. «Но если школа или детсад имеют частную форму собственности, то они платят по коммерческому тарифу — 3,96 сома», — добавил он.

Напомним, ранее ряд депутатов на заседании ЖК призвали Минэнерго начислять оплату за электроэнергию по социальному тарифу, ссылаясь на жалобы некоторых мечетей на то, что они являются некоммерческими организациями, но их заставляют платить по коммерческому тарифу.