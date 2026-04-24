Деревья закатали в асфальт. Вице-мэр Рамиз Алиев о ситуации в парке Ататюрка

Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев прокомментировал ситуацию вокруг реконструкции парка имени Ататюрка после появления в соцсетях видео, на котором подрядчик заасфальтировал деревья.

По словам чиновника, факт действительно имел место, и городские власти его признают. Он отметил, что подрядная организация должна была находиться под строгим контролем, в том числе со стороны мэрии. В связи с допущенными нарушениями все ответственные лица и причастные предприниматели будут привлечены к ответственности.

«Сейчас в парке продолжаются работы по реконструкции. Устанавливаются новые скамейки, ведется укладка асфальта, обустраиваются тротуары, а также планируется строительство фонтана. При этом сами деревья затронуты не будут», — обнадежил вице-мэр.

На сегодня участки вокруг деревьев уже вскрыты, и подрядчику дано дополнительное указание расширить их.

В конце Рамиз Алиев обратился к жителям города с просьбой проявить терпение, подчеркнув важность общественного контроля и заверив, что после завершения реконструкции парк станет комфортным и современным местом отдыха.