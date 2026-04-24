Общество

Деревья закатали в асфальт. Вице-мэр Рамиз Алиев о ситуации в парке Ататюрка

Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев прокомментировал ситуацию вокруг реконструкции парка имени Ататюрка после появления в соцсетях видео, на котором подрядчик заасфальтировал деревья.

По словам чиновника, факт действительно имел место, и городские власти его признают. Он отметил, что подрядная организация должна была находиться под строгим контролем, в том числе со стороны мэрии. В связи с допущенными нарушениями все ответственные лица и причастные предприниматели будут привлечены к ответственности.

«Сейчас в парке продолжаются работы по реконструкции. Устанавливаются новые скамейки, ведется укладка асфальта, обустраиваются тротуары, а также планируется строительство фонтана. При этом сами деревья затронуты не будут», — обнадежил вице-мэр.

Отдельно он остановился на ситуации с приствольными кругами. По его словам, подрядчик объяснил свои действия тем, что асфальтирование было временным, но уже на следующий день начались работы по вскрытию этих участков. Тем не менее, как отметил Рамиз Алиев, изначально работы были выполнены с нарушениями — сначала следовало оставить открытыми зоны вокруг деревьев, а затем проводить асфальтирование.

На сегодня участки вокруг деревьев уже вскрыты, и подрядчику дано дополнительное указание расширить их.

В конце Рамиз Алиев обратился к жителям города с просьбой проявить терпение, подчеркнув важность общественного контроля и заверив, что после завершения реконструкции парк станет комфортным и современным местом отдыха.
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
В&nbsp;части Бишкека 21&nbsp;апреля отключат холодную воду В части Бишкека 21 апреля отключат холодную воду
Нургазы Анаркулова, сторонника Камчыбека Ташиева, выпустили из&nbsp;СИЗО Нургазы Анаркулова, сторонника Камчыбека Ташиева, выпустили из СИЗО
Вода в&nbsp;Бишкеке может подорожать на&nbsp;50&nbsp;процентов. Мэрия озвучила новые тарифы Вода в Бишкеке может подорожать на 50 процентов. Мэрия озвучила новые тарифы
Бизнес
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
KICB присоединился к&nbsp;Глобальной программе IFC по&nbsp;торговому финансированию KICB присоединился к Глобальной программе IFC по торговому финансированию
