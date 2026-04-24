Общество

Запрет на вейпы продлят. Власти продолжают закрывать ввоз никотиновых гаджетов

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект постановления о введении временного запрета на ввоз электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей.

Согласно документу, предлагается установить запрет сроком на шесть месяцев. Ограничения коснутся как самих электронных сигарет, так и жидкостей для них, включая картриджи и резервуары.

Как отмечается в справке-обосновании, мера направлена на реализацию действующего закона о защите здоровья граждан и предотвращение распространения никотиновой зависимости, особенно среди молодежи.

Власти указывают, что за последние годы в Кыргызстане наблюдался рост импорта электронных сигарет. В 2024 году объем поставок превысил 60 тонн, а основным поставщиком выступал Китай. 

После введения ограничений в начале 2026 года импорт фактически снизился до нуля, что, по мнению разработчиков, подтверждает эффективность запрета.

В проекте отмечается, что электронные сигареты рассматриваются Всемирной организацией здравоохранения как серьезная угроза общественному здоровью.

В случае принятия постановления Министерство экономики должно уведомить ВТО и Евразийскую экономическую комиссию, а МИД — Исполком СНГ. Таможенной и пограничной службам поручат усилить контроль за ввозом запрещенной продукции.

Если документ утвердят, он вступит в силу со дня официального опубликования.
