Запрет на вейпы продлят. Власти продолжают закрывать ввоз никотиновых гаджетов

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект постановления о введении временного запрета на ввоз электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей.
Согласно документу, предлагается установить запрет сроком на шесть месяцев. Ограничения коснутся как самих электронных сигарет, так и жидкостей для них, включая картриджи и резервуары.
Власти указывают, что за последние годы в Кыргызстане наблюдался рост импорта электронных сигарет. В 2024 году объем поставок превысил 60 тонн, а основным поставщиком выступал Китай.
После введения ограничений в начале 2026 года импорт фактически снизился до нуля, что, по мнению разработчиков, подтверждает эффективность запрета.
В проекте отмечается, что электронные сигареты рассматриваются Всемирной организацией здравоохранения как серьезная угроза общественному здоровью.
В случае принятия постановления Министерство экономики должно уведомить ВТО и Евразийскую экономическую комиссию, а МИД — Исполком СНГ. Таможенной и пограничной службам поручат усилить контроль за ввозом запрещенной продукции.
Если документ утвердят, он вступит в силу со дня официального опубликования.