Общество

Не довести до черного списка. Зачем нужен Центр по приему иностранных студентов

В Кыргызстане системно изменится подход к приему иностранных студентов. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор госпредприятия «Центр по приему иностранных студентов» Чынгыз Узакбаев.

По его словам, ранее процесс был разрозненным — у вузов были разные требования, сроки и процедуры.

«Это создавало сложности для абитуриентов и не позволяло государству в полной мере контролировать качество и прозрачность приема. Теперь иностранные абитуриенты могут подавать документы в наш центр, пройти проверку и получить решение в понятные сроки. Система исключает непрозрачные процедуры и повышает доверие. Для вузов это означает стабильный поток подготовленных абитуриентов и снижение административной нагрузки. Для государства — это контроль, аналитика и развитие экспорта образовательных услуг», — сказал Чынгыз Узакбаев.

Он подчеркнул, что центр не заменяет университеты, а выстраивает прозрачную и эффективную систему взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.

Наша задача — сделать образование в Кыргызстане понятным, удобным, конкурентным направлением.

Чынгыз Узакбаев

«Ни для кого не секрет: в странах, где проводится набор абитуриентов, вводили наши вузы в черный список. В тех государствах есть орган, который контролирует экспорт образования и уровень знаний молодых специалистов после выпуска из университета. То есть студенты по завершении учебы в КР сдают экзамены в своих странах. Многие выпускники не могут этого сделать. Менее 50 процентов проходят экзамен, многие набирают очень мало баллов. Так наши вузы и попадали в черный список. Затем в Кыргызстане на государственном уровне формировали делегации и проводили переговоры о выходе из черного списка. Однако это имеет временный эффект, нужно бороться с этим системно», — отметил он.

Приему иностранных студентов в КР будет содействовать специальный центр

На вопрос 24.kg, будут ли услуги платными, он ответил: предусмотрены взносы.

«Но право записи оплачивалось и до этого — в университеты. А сейчас осуществлять работу будет единый центр, соответственно, за обработку данных, технические моменты будет взиматься оплата», — ответил Чынгыз Узакбаев.

Он добавил, что рекрутинговые компании остаются.

«Единственное — мы будем проводить их аккредитацию по рекомендациям университетов. Вузы уже имеют существующие свои договоренности с определенными рекрутинговыми компаниями, теперь они должны аннулироваться. Мы будем отправлять запросы, по которым они должны рекомендовать для аккредитации того или иного агента. Посольства тоже должны рекомендовать кого-то. В этой сфере есть проблемы, много серых схем, недобросовестных посредников. Поэтому и вводится механизм работы с официальными партнерами — аккредитованными рекрутинговыми компаниями. Это позволит защитить студентов от недобросовестных посредников и повысить качество набора», — резюмировал Чынгыз Узакбаев.
Материалы по теме
Продлевать сроки аккредитации медвузов в КР не станут. Что будет со студентами
Приему иностранных студентов в КР будет содействовать специальный центр
Единую платформу приема иностранных абитуриентов запускают в Кыргызстане
Госмонополия на подготовку врачей. Нет цели закрыть частные вузы — Минздрав КР
Дорогой контракт. Депутат просит предоставить льготы талантливым студентам
Технопарки и энергетика: Кыргызстан и Южная Корея укрепляют инновационные связи
Учебники, изданные на госязыке для вузов, презентовали в Бишкеке
Стажировка вместо диплома: готовы ли вузы и бизнес к новому формату обучения
Министерство науки хочет отзывать лицензии у вузов без суда
Апробацию модели ваучерного механизма финансирования в вузах намерены продолжить
