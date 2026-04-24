Общество

Приему иностранных студентов в КР будет содействовать специальный центр

Постановлением кабинета министров утвержден устав госпредприятия «Центр по приему иностранных студентов». Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Дурус Козуев.

По его словам, новый центр станет единым координационным центром по привлечению, приему и сопровождению иностранных абитуриентов и студентов вузов страны. Его деятельность направлена на повышение международной привлекательности кыргызского образования и формирование прозрачной системы для поступления иностранных граждан.

Центр будет осуществлять международный рекрутинг, проводить информационные кампании за рубежом, обеспечивать централизованный прием документов через автоматизированную систему, а также координировать взаимодействие с государственными органами по вопросам визового, медицинского и академического сопровождения.

Особое внимание будет уделено качеству отбора абитуриентов, соблюдению академической этики и созданию комфортных условий для адаптации иностранных студентов в КР.

Ожидается, что запуск центра позволит повысить экспорт образовательных услуг, усилит позицию кыргызских вузов на международном рынке и обеспечит системный подход к работе с иностранными студентами.
Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
В части Бишкека 21 апреля отключат холодную воду
Нургазы Анаркулова, сторонника Камчыбека Ташиева, выпустили из СИЗО
Вода в Бишкеке может подорожать на 50 процентов. Мэрия озвучила новые тарифы
Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
KICB присоединился к Глобальной программе IFC по торговому финансированию
