Нургазы Анаркулова, сторонника Камчыбека Ташиева, выпустили из СИЗО

Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения стороннику бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Нургазы Анаркулову. Об этом сообщили в суде.
По его данным, 7 апреля следователь обратился с ходатайством об изменении меры пресечения, которое удовлетворили.
Он проходит обвиняемым по делу о массовых беспорядках.
Ранее коллеги Нургазы Анаркулова обращались к президенту Садыру Жапарову с просьбой освободить его.
Напомним, Первомайский районный суд 19 февраля избрал меру пресечения в отношении бывшего главы отдела информационной политики администрации президента Нургазы Анаркулова. Его заключили под стражу до 10 апреля 2026 года и водворили в СИЗО-1.