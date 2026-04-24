Общество
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

«Мешают благоустройству». Мэрия объяснила вырубку деревьев в центре Бишкека

Мэрия Бишкека прокомментировала жалобу горожанки на вырубку деревьев и кустарников на улице Ибраимова напротив торгового центра Dordoi Plaza.

Поводом для возмущения стало опубликованное в соцсетях обращение, где утверждается, что под снос попадают десятки «здоровых деревьев» и зеленые насаждения. Автор поста заявила, что город «задохнется без зелени», и поставила под сомнение саму идею благоустройства.

В ответ муниципальные службы представили акт обследования, согласно которому решение о сносе принято на основании официального документа.

Как следует из акта, обследование проведено по поручению Свердловской районной администрации. Установлено, что зеленые насаждения «препятствуют благоустройству территории». Под снос подпадают:

  • березы — 12 деревьев;
  • клены — 3;
  • сосна — 1;
  • каштаны — 10;
  • ели — 5;
  • вяз — 2.

Кроме того, убрали около 140 метров живой изгороди и 340 квадратных метров газона. Общая восстановительная стоимость насаждений оценена более чем в 256 тысяч сомов. Эти средства, согласно документу, подлежат перечислению в адрес МП «Бишкекзеленстрой».

В мэрии отмечают, что работы согласованы с профильными службами, а снос проводится в установленном порядке.

При этом в документе указано, что вырубка осуществляется в рамках благоустройства территории без уточнения, какие именно объекты планируется построить на месте зеленой зоны.

Ситуация вызвала широкий резонанс в соцсетях. Пользователи требуют разъяснить, почему под снос попали именно эти деревья и планируется ли их компенсационная посадка.
