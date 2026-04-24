Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (KICB) присоединился к Глобальной программе IFC по торговому финансированию (GTFP) в качестве банка-эмитента. Данное партнерство базируется на многолетнем успешном опыте совместной работы организаций и направлено на расширение доступа к торговому финансированию в стране.

Участие в программе GTFP позволит KICB предоставить местным предприятиям больше возможностей для экспортно-импортных операций на международных рынках. В рамках программы IFC будет предоставлять частичные или полные гарантии подтверждающим банкам, принимая на себя платежные риски по торговым инструментам, выпускаемым KICB.

Ожидается, что такое сотрудничество существенно поддержит клиентов банка, включая малый и средний бизнес. Присоединение KICB расширяет сеть GTFP в Кыргызской Республике, способствуя интеграции местных компаний в глобальные торговые цепочки и повышая общую доступность финансовых инструментов для импортеров и экспортеров.

GTFP — флагманская программа IFC в сфере торгового финансирования. С момента запуска более 20 лет назад в рамках программы предоставлены гарантии на общую сумму $130 миллиардов. GTFP способствует расширению доступа к финансовым инструментам на развивающихся рынках.

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) создано в 2001 году. Уставный капитал — $23 миллиона. Банк имеет 59 подразделений по Кыргызстану на сегодня. KICB предоставляет финансовые услуги корпоративным клиентам, малым и средним предприятиям (МСП), организациям микрофинансирования, а также розничным клиентам. Первый в КР партнер Citibank (США), NBD Emirates (ОАЭ).

www.kicb.net. Лицензия НБ КР № 046.

О IFC

​IFC, входящая в состав Группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным учреждением содействия развитию, специализирующимся на работе с частным сектором в странах с формирующимся рынком. IFC работает более чем в 100 странах, используя свой капитал, экспертные знания и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся государствах. В 2025 финансовом году IFC выделила рекордный объем средств в размере $71,7 миллиарда частным компаниям и финансовым учреждениям в развивающихся странах, эффективно используя решения, предлагаемые частным сектором, и привлекая частный капитал в целях создания мира, свободного от бедности, на планете, пригодной для жизни.