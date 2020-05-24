Депутат Тынчтык Шайназаров не считает поправку в закон об НКО дискриминационной

Депутат парламента Тынчтык Шайназаров не считает поправку в закон об НКО, обязывающую некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования, дискриминационной. Он заявил 24.kg, что проголосует за.

По его словам, претензии правозащитников обусловлены тем, что им никто не разъяснил толком, как этот закон будет применяться, поэтому его неверно понимают.

«Это предубеждение, что, к примеру, кризисные центры должны будут публиковать имена жертв семейного насилия, которым помогают. Нет такого. Закон предусматривает только финансовую прозрачность, и это справедливо. Есть некоторые организации, которые направляют полученные деньги на финансирование разного рода митингов, других деструктивных мероприятий. Это можно выявить и пресечь только с помощью закона», — отметил Тынчтык Шайназаров.

В первую очередь нужно проверить различные сомнительные организации религиозной направленности, благотворительные фонды. Пусть отчитаются, кто их финансирует и на что они эти деньги тратят. Тынчтык Шайназаров

Отметим, выступающие 22 мая на видеоконференции в приложении Zoom на тему: «Принимают закон об НКО без участия НКО» нардепы Дастан Бекешев и Марлен Маматалиев заявили, что уверены — их коллеги поддержат сомнительную норму.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.