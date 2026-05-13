Власть

Сергей Шойгу прибыл в Бишкек. Он участвует во встрече секретарей Совбезов ШОС

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Бишкек для участия в 21-й встрече секретарей СБ государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в аппарате Совбеза РФ.

Участники обсудят развитие сотрудничества и взаимодействия стран ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, торговлей людьми и другими видами преступности.

Сергей Шойгу выступит с оценкой ситуации в сфере международной безопасности.

Кроме того, на заседании выступят генсек организации и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры.
