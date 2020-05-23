Депутат Евгения Строкова будет голосовать за скандальную поправку в закон об НКО

Депутат парламента Евгения Строкова заявила 24.kg, что будет голосовать за поправку в закон об НКО, согласно которой некоммерческие организации должны предоставлять ежегодно отчет об источниках финансирования.

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По ее словам, требование о финансовой прозрачности, которое предъявляют нардепы к представителям гражданского сектора — обоснованно и справедливо.

«У нас есть прецеденты, когда НПО вроде ориентированы на защиту экологии, а на самом деле вмешиваются в политику. Разве эта деятельность по их профилю? Нет. Значит, кто-то выделяет им деньги на эти цели, и государство, наши граждане прежде всего должны знать, кто финансирует те или иные проекты таких организаций. Но я также за то, чтобы и правительство в свою очередь отчитывалось по распределению грантов и гуманитарной помощи. Здесь должен быть паритет», — подчеркнула Евгения Строкова и добавила, что никакого ущемления прав некоммерческого сектора, дискриминации здесь нет.

Отметим, выступающие накануне на видеоконференции в приложении Zoom на тему: «Принимают закон об НКО без участия НКО» нардепы Дастан Бекешев и Марлен Маматалиев заявили, что уверены — их коллеги поддержат сомнительную норму.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.