Происшествия

Тайник с автоматом и пистолетами нашли на окраине Кара-Балты

На окраине Кара-Балты сотрудники ГКНБ обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужб.

По его данным, в тайнике находились:

  • патроны калибра 7,62 миллиметра;
  • боеприпасы для гладкоствольного оружия;
  • патроны неустановленного калибра;
  • сигнальный пистолет Шпагина;
  • четыре пистолета неустановленных марок;
  • автомат АК-74.

Обстоятельства происхождения оружия и его возможные владельцы устанавливаются.

В ГКНБ не уточнили, были ли по данному факту задержаны подозреваемые.
Массовая драка с участием мигрантов из Центральной Азии произошла в России
Страшная трагедия. В Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек
В Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и получил протоколы
В Иссык-Кульской области у мужчины нашли 109 кустов опийного мака и оружие
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
«МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
