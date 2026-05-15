Тайник с автоматом и пистолетами нашли на окраине Кара-Балты

На окраине Кара-Балты сотрудники ГКНБ обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужб.
По его данным, в тайнике находились:
- патроны калибра 7,62 миллиметра;
- боеприпасы для гладкоствольного оружия;
- патроны неустановленного калибра;
- сигнальный пистолет Шпагина;
- четыре пистолета неустановленных марок;
- автомат АК-74.
Обстоятельства происхождения оружия и его возможные владельцы устанавливаются.
В ГКНБ не уточнили, были ли по данному факту задержаны подозреваемые.