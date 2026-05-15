16:26
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Общество

Конкурсы, мастер-классы, музыка. Что ждет бишкекчан ночью 16 мая в музее Айтиева

Посетителей акции «Ночь музеев» в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева ждет обширная программа. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил старший научный сотрудник музея Сергей Пуриков.

По его словам, Международный день музеев ежегодно отмечается 18 мая начиная с 1977 года.

«Ближе к 2000-м решили проводить эту дату более масштабно и начали устраивать акцию «Ночь музеев». Кыргызстан тоже стал подключаться к инициативе, но более активно — восемь лет назад. Завтра, 16 мая, с 11.00 до 24.00 состоится очередная акция. В программе — постоянная экспозиция, персональная выставка Рахата Элуубек уулу «Айлана», временные выставки, ярмарка, выступления ди-джеев, симфонического оркестра и хора, мастер-классы по живописи, скульптуре, лепке, оригами и многое другое.

Мы стремимся показать, что музей способен меняться. Если вы были в нашем музее несколько лет назад и придете сейчас, то вы многое не узнаете. И это наша главная задача — показать людям, что в музей нужно ходить постоянно», — сказал Сергей Пуриков.

Он добавил, что в рамках акции пройдет конкурс на лучший художественный образ, вдохновленный мировой живописью и искусством — участникам нужно перевоплотиться в персонажей известных картин или в любимых художников. Победителей ждут памятные призы.

Сергей Пуриков подчеркнул, что музеи развиваются, и переход от сложившегося мнения, что это скучное место, куда в основном водят студентов и школьников, в то место, в которое хочется приходить, будет долгим.

«Чтобы к нам постоянно приходили посетители, нужно трансформироваться. Наш музей Айтиева — это место, в котором всегда что-то происходит, где люди собираются, зная, что там есть на что посмотреть, в чем поучаствовать. В выходные дни у нас постоянно читается курс лекций по искусству мировому и Кыргызстана, чтобы люди могли втянуться. Курс обширный, но не глубокий, а именно поверхностный, чтобы у людей пропал страх того, что он придет в музей и ничего не поймет. Каждую лекцию посещает 60-70 человек — школьников, студентов и взрослых людей, желающих понять искусство.

Современное искусство очень сложно воспринять, оно имеет огромное количество форм, но и шедевры классики иногда бывает очень сложно понять. На лекциях мы пытаемся все объяснить», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374002/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
В центре Бишкека люди с инвалидностью не могут проехать через подземный переход
Строить высотки в Бишкеке разрешат не везде. Разбор Генплана с адвокатом
Ливневые дожди. Бишкек продолжает тонуть
У памятника Бишкеку баатыру треснул меч, жители просят срочно его заменить
Купаться в городских фонтанах нельзя — в мэрии Бишкека напомнили о причинах
В Бишкеке снова сломали фигуры больших шахмат на бульваре Эркиндик
В Бишкеке акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая
Обещала открыть ресторан. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве
На майские праздники в Бишкеке количество автобусных рейсов увеличат в два раза
Бишкек получил Генплан развития до 2050 года
Популярные новости
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Бизнес
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
15 мая, пятница
16:15
Дорожный конфликт в Бишкеке закончился задержанием одного из участников Дорожный конфликт в Бишкеке закончился задержанием одно...
16:13
В Кара-Таше жители раскритиковали местные власти на встрече с главой области
16:10
Кыргызстан назначил первого посла в Египте после открытия дипмиссии
15:58
Тайник с автоматом и пистолетами нашли на окраине Кара-Балты
15:46
Конкурсы, мастер-классы, музыка. Что ждет бишкекчан ночью 16 мая в музее Айтиева