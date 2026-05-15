Власть

Кыргызстан назначил первого посла в Египте после открытия дипмиссии

Талгат Аширбеков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Египте. Об этом сообщили в администрации президента.

Фото пресс-службы президента.
Фото пресс-службы президента.

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Ранее, 15 декабря 2025 года, указом главы государства было учреждено посольство Кыргызстана в Каире.

Таким образом, Талгат Аширбеков стал первым послом Кыргызстана в Египте после открытия дипломатической миссии в этой стране.

Ранее Аширбеков работал заместителем заведующего отделом внешней политики администрации президента.
Объем торговли Кыргызстана снизился на 4 процента: экспорт золота упал в 3 раза
Айгуль Жапарова навестила мать тройни и поздравила кыргызстанок с Днем матери
Дорожный конфликт в Бишкеке закончился задержанием одного из участников
В Кара-Таше жители раскритиковали местные власти на встрече с главой области
