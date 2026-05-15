Из Бишкека в хадж отправились 360 кыргызстанцев

Сегодня в Бишкеке из международного аэропорта «Манас» в Джидду отправились 360 паломников из Кыргызстана. Об этом сообщили в ДУМК.

Это первый рейс по маршруту Бишкек — Джидда в этом году. Первая группа паломников отправилась в хадж 10 мая из южной столицы по маршруту Ош — Медина. Всего в 2026-м святые места посетят 6 тысяч 60 кыргызстанцев.

Паломников провожали председатель Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений Талантбек Ташибеков, муфтий Абдулазиз Закиров и сотрудники муфтията. Они пожелали паломникам благополучного пути и принятия хаджа, а также прочитали молитву.