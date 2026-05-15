16:26
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Общество

Из Бишкека в хадж отправились 360 кыргызстанцев

Сегодня в Бишкеке из международного аэропорта «Манас» в Джидду отправились 360 паломников из Кыргызстана. Об этом сообщили в ДУМК.

Это первый рейс по маршруту Бишкек — Джидда в этом году. Первая группа паломников отправилась в хадж 10 мая из южной столицы по маршруту Ош — Медина. Всего в 2026-м святые места посетят 6 тысяч 60 кыргызстанцев.

ДУМК
Фото ДУМК

Паломников провожали председатель Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений Талантбек Ташибеков, муфтий Абдулазиз Закиров и сотрудники муфтията. Они пожелали паломникам благополучного пути и принятия хаджа, а также прочитали молитву. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373999/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Хадж-2026. В ДУМК рассказали, как паломникам получить карту Nusuk
Саудовская Аравия просит получать хадж-визы только в официальных органах
Первая группа паломников из Кыргызстана отправится в хадж 11 мая
Кыргызстанцы начнут вылетать в хадж с 11 мая. Опубликованы правила и запреты
В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
Мечеть у аэропорта и хадж: муфтий обсудил проекты с руководством «Манаса»
С паломников будут взимать комиссионные: ДУМК объясняет принятое решение
Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Обещал организовать хадж. В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве
Популярные новости
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Бизнес
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
15 мая, пятница
16:15
Дорожный конфликт в Бишкеке закончился задержанием одного из участников Дорожный конфликт в Бишкеке закончился задержанием одно...
16:13
В Кара-Таше жители раскритиковали местные власти на встрече с главой области
16:10
Кыргызстан назначил первого посла в Египте после открытия дипмиссии
15:58
Тайник с автоматом и пистолетами нашли на окраине Кара-Балты
15:46
Конкурсы, мастер-классы, музыка. Что ждет бишкекчан ночью 16 мая в музее Айтиева