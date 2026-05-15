15:33
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Общество

Президента Кыргызстана призывают посмертно реабилитировать Азимжана Аскарова

Президента призывают посмертно реабилитировать Азимжана Аскарова. С таким обращением выступила организация «Бир Дуйно — Кыргызстан».

Читайте по теме
Расследование смерти Азимжана Аскарова затягивается — «Бир дуйно Кыргызстан»

Отмечается, что 17 мая — день рождения правозащитника Азимжана Аскарова. Члены организации, адвокаты, международные партнеры сети солидарности ссылаются на рекомендации Комитета ООН по правам человека в отношении Азимжана Аскарова о необходимости его посмертного оправдания, аннулирования судимости и возмещения причиненного ущерба его семье.

«Кыргызстан официально выдвинул свою кандидатуру на выборы в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Они пройдут в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в июне 2026-го. На одно место в азиатской группе претендуют КР и Филиппины. Именно поэтому сегодня важно выполнить решение Комитета ООН», — считают в «Бир Дуйно — Кыргызстан».

Читайте по теме
Эдиль Байсалов: Дело Азимжана Аскарова остается больным вопросом для Кыргызстана

Там также ссылаются на отчет Международной комиссии юристов (МКЮ), где представлена информация о событиях, которые привели к аресту Азимжана Аскарова, описываются обращение при досудебном содержании под стражей и в ходе суда, а также проведение самого судебного разбирательства и апелляционных инстанций.

«Дело Азимжана Аскарова демонстрирует, как искажение правовой системы в период кризиса и разрозненности может привести к беспрепятственным нарушениям прав человека и в конечном счете к отказу в правосудии в уголовном процессе», — сказала представитель МКЮ Роушин Пиллей.

МКЮ призывает правительство КР воспрепятствовать безнаказанности за серьезные нарушения прав человека в данном деле и привлечению виновных лиц к ответственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373989/
просмотров: 552
Версия для печати
Материалы по теме
Правозащитники просят президента наложить вето на закон о ликвидации НЦПП
Открыты заявки на участие в фестивале документальных фильмов по правам человека
Правозащитники напоминают о необходимости исполнения Конвенции ООН против пыток
Верховный суд отказал «Бир Дуйно» в восстановлении сроков на подачу апелляции
Суд отклонил апелляцию «Бир Дуйно» против запрета на митинги в Бишкеке
«Бир-Дуйно Кыргызстан» проведет в Бишкеке форум в честь 8 Марта
Фестиваль документальных фильмов по правам человека пройдет в Бишкеке
Правозащитная организация отметит четвертую годовщину смерти Азимжана Аскарова
Закон об иноагентах. «Бир Дуйно» вручило письмо представителям банков развития
Цензура разрешается? Конституционный суд не удовлетворил ходатайство «Бир дуйно»
Популярные новости
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Бизнес
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
15 мая, пятница
15:31
Мир может накрыть сильнейший Эль-Ниньо за 150 лет с жарой и засухами Мир может накрыть сильнейший Эль-Ниньо за 150 лет с жар...
15:02
В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России
14:53
Президента Кыргызстана призывают посмертно реабилитировать Азимжана Аскарова
14:39
Жапаров и Мирзиеев обсудили усиление союза Кыргызстана и Узбекистана
14:35
FIFA взорвала фанатов составом шоу финала ЧМ — на сцене Мадонна, Шакира и BTS