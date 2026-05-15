Президента Кыргызстана призывают посмертно реабилитировать Азимжана Аскарова

Президента призывают посмертно реабилитировать Азимжана Аскарова. С таким обращением выступила организация «Бир Дуйно — Кыргызстан».

Отмечается, что 17 мая — день рождения правозащитника Азимжана Аскарова. Члены организации, адвокаты, международные партнеры сети солидарности ссылаются на рекомендации Комитета ООН по правам человека в отношении Азимжана Аскарова о необходимости его посмертного оправдания, аннулирования судимости и возмещения причиненного ущерба его семье.

«Кыргызстан официально выдвинул свою кандидатуру на выборы в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Они пройдут в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в июне 2026-го. На одно место в азиатской группе претендуют КР и Филиппины. Именно поэтому сегодня важно выполнить решение Комитета ООН», — считают в «Бир Дуйно — Кыргызстан».

Читайте по теме Эдиль Байсалов: Дело Азимжана Аскарова остается больным вопросом для Кыргызстана

Там также ссылаются на отчет Международной комиссии юристов (МКЮ), где представлена информация о событиях, которые привели к аресту Азимжана Аскарова, описываются обращение при досудебном содержании под стражей и в ходе суда, а также проведение самого судебного разбирательства и апелляционных инстанций.

«Дело Азимжана Аскарова демонстрирует, как искажение правовой системы в период кризиса и разрозненности может привести к беспрепятственным нарушениям прав человека и в конечном счете к отказу в правосудии в уголовном процессе», — сказала представитель МКЮ Роушин Пиллей.

МКЮ призывает правительство КР воспрепятствовать безнаказанности за серьезные нарушения прав человека в данном деле и привлечению виновных лиц к ответственности.