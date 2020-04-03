Первый умерший от коронавируса в КР. ДУМК напоминает правила захоронения

Местные имамы ознакомлены с инструкцией захоронения умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 24.kg в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Но ни ДУМК, ни областной казыят пока не владеют информацией, прошли ли похороны в Ноокатском районе 61-летнего мужчины, умершего от коронавирусной инфекции.

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Отметим, мужчина скончался вчера в местной больнице. Ранее муфтият призвал кыргызстанцев проводить похороны в кратчайшие сроки и не тянуть с погребальной молитвой.

ДУМК просит соблюдать все меры личной гигиены, проводить дезинфекцию при захоронении умершего от коронавируса. На похоронах не собирать множество людей и проводить их только в присутствии самых близких.

Умершего в Ноокате мужчину пока не похоронили. Его тело передано патологоанатому для установления причин смерти. Об этом ранее на брифинге сообщил глава Минздрава.