Женщина ушла под воду прямо на улице. Опасная лужа в Бишкеке

В Бишкеке произошел шокирующий инцидент: после дождя женщина полностью провалилась в глубокую лужу рядом с остановкой общественного транспорта.

По словам очевидцев, под водой скрывалась яма, которую не было видно из-за скопившейся дождевой воды. В результате женщина ушла под воду практически всем телом.

Горожане, ставшие свидетелями происшествия, помогли пострадавшей выбраться. Информация о ее состоянии уточняется.

Случай вызвал волну возмущения в соцсетях. Пользователи критикуют состояние дорожной инфраструктуры и работу городских служб, указывая на опасные участки, которые не ограждаются и не ремонтируются.

Бишкекчане требуют от мэрии срочно принять меры и обеспечить безопасность на улицах, особенно в период дождей.

На момент публикации официальных комментариев от столичных властей не поступало.