18:50
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Происшествия

Женщина ушла под воду прямо на улице. Опасная лужа в Бишкеке

В Бишкеке произошел шокирующий инцидент: после дождя женщина полностью провалилась в глубокую лужу рядом с остановкой общественного транспорта.

По словам очевидцев, под водой скрывалась яма, которую не было видно из-за скопившейся дождевой воды. В результате женщина ушла под воду практически всем телом.

Горожане, ставшие свидетелями происшествия, помогли пострадавшей выбраться. Информация о ее состоянии уточняется.

Случай вызвал волну возмущения в соцсетях. Пользователи критикуют состояние дорожной инфраструктуры и работу городских служб, указывая на опасные участки, которые не ограждаются и не ремонтируются.

Бишкекчане требуют от мэрии срочно принять меры и обеспечить безопасность на улицах, особенно в период дождей.

На момент публикации официальных комментариев от столичных властей не поступало.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/371831/
просмотров: 693
Версия для печати
Популярные новости
24 апреля, пятница
18:49
Штормовое предупреждение. В горных районах Кыргызстана ожидаются лавины Штормовое предупреждение. В горных районах Кыргызстана...
18:30
25 апреля: где в регионах отключат свет
18:29
Кыргызстан протестировал автомаршрут через Китай до порта Карачи в Пакистане
18:17
В Бишкеке из-за работ перекроют перекресток Суеркулова и Жукеева-Пудовкина
18:08
