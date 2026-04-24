Штормовое предупреждение. В горных районах Кыргызстана ожидаются лавины

В связи с ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в период с 25 по 30 апреля в горных районах Кыргызской Республики, на автодороге Бишкек — Ош на перевале Тоо-Ашуу, на автодороге Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад на перевале Кок-Арт, а также на автодороге Каракол — Энилчек на перевале Чон-Ашуу ожидается сход снежных лавин и образование снежных заносов. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, на дорогах возможен гололед.

Водителям необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами не менее 500 метров.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.