19:35
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Происшествия

Штормовое предупреждение. В горных районах Кыргызстана ожидаются лавины

В связи с ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в период с 25 по 30 апреля в горных районах Кыргызской Республики, на автодороге Бишкек — Ош на перевале Тоо-Ашуу, на автодороге Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад на перевале Кок-Арт, а также на автодороге Каракол — Энилчек на перевале Чон-Ашуу ожидается сход снежных лавин и образование снежных заносов. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, на дорогах возможен гололед.

Водителям необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами не менее 500 метров.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/371841/
просмотров: 221
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
24 апреля, пятница
19:20
