В Бишкеке из-за работ перекроют перекресток Суеркулова и Жукеева-Пудовкина

В Бишкеке для движения транспорта временно закрывается перекресток улиц Суеркулова и Жукеева-Пудовкина и участок улицы Суеркулова от улицы Жукеева-Пудовкина в сторону Байтика Баатыра на 100-150 метров.



Как сообщили в пресс-службе мэрии столицы, закрытие планируется с 18.00 25 апреля до 9.00 часов 26 апреля.



На участке будут проводиться строительно-монтажные работы по замене водопроводной сети Д=300 мм.



Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» просит горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты.