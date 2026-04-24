В Бишкеке открыли многоуровневую парковку на 245 мест

В Бишкеке состоялось открытие многоуровневой автостоянки с подземным этажом, рассчитанной на 245 мест. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, объект расположен в 7-м микрорайоне на улице Жукеева Пудовкина. Новая парковка предназначена для разгрузки дворовых территорий и решения проблемы дефицита парковочных мест в районе. Общая площадь объекта составляет более 11 тысяч квадратных метров. Комплекс включает подземный уровень и пять наземных этажей, обеспечивая удобный въезд и выезд транспорта.

В мероприятии приняли участие мэр столицы Айбек Джунушалиев, депутаты Бишкекского городского кенеша и руководители городских служб.

Особенностью проекта стало размещение на кровле здания эксплуатируемой зоны со спортивной инфраструктурой — тремя теннисными кортами с травмобезопасным покрытием.

Фасад здания выполнен из перфорированных металлических панелей и дополнен светодиодным экраном. В рамках проекта также благоустроена прилегающая территория, обновлены дороги и тротуары, реконструированы детская площадка и остановка общественного транспорта.