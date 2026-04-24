Азиатские пляжные игры в Китае. Волейболистки Кыргызстана выиграли второй матч

Женская сборная Кыргызстана по волейболу одержала первую победу на Азиатских пляжных играх в Китае. Об этом сообщается на сайте соревнований.

24 апреля проходят матчи второго тура группового этапа турнира. Кыргызстанки Огулай Кудайкулова и Адина Маматжан кызы, выступающие в группе С, играли против сборной Кореи и одержали победу со счетом 2:0.

В матче первого тура 23 апреля сборная Кыргызстана уступила со счетом 2:0 команде из Китая.

25 апреля пройдут заключительные игры группового этапа турнира. В группе С Китай сыграет с Кореей.

Если китаянки победят, то сборная Кыргызстана выйдет в плей-офф.
