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Общество

Муфтият пояснил о мерах предосторожности при захоронении умерших от коронавируса

Духовное управление мусульман Кыргызстана приняло фатву по захоронению умершего от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в муфтияте.

ДУМК просит соблюдать все меры личной гигиены, проводить дезинфекцию при захоронении умершего от коронавируса. На похоранах не собирать множество людей, и проводить их только в присутствии самых близких.

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Муфтият отмечает, что после омывания тела и заворачивания его в саван не стоит тянуть с погребальной молитвой.

«В похоронах должно участвовать наименьшее количество людей. Учитывая опасность распространения инфекции, участники погребальной молитвы должны держать дистанцию, рекомендованную Минздравом КР. Если приходится проводить в последний путь несколько усопших, то разрешается читать молитву им вместе», — отмечают в муфтияте.

Если риск заражения велик, то ДУМК предлагает не проводить обмывание тела, максимально дистанцируясь от умершего.

«Вместо омывания можно побрызгать водой на расстоянии. Если медики после смерти больного от коронавирусной инфекции омыли и завернули его тело в защитные материалы от вируса, то нет необходимости омывать и заворачивать тело в саван», — рекомендует муфтият.

Если возникает опасность при захоронении умершего по исламским обычаям, то допускается погребение в специальных сумках или в гробах.

«Таямум (ритуальное очищение, которое подразумевает доведение пыльной земли до лица и рук. — Прим. 24.kg) необходимо совершать в специальных защитных костюмах после консультаций со специалистами», – отмечает муфтият.

ДУМК напоминает, что в исламе не допускается кремация, обливание кислотой или другими химическими средствами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148432/
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