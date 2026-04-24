Саранча атакует юг. Тысячи гектаров под угрозой, идут срочные обработки

В Джалал-Абадской области зафиксировано масштабное распространение вредной саранчи. По данным профильного департамента при Минсельхозе, заражение охватило уже 7 тысяч 320 гектаров.

В этом году вредители появились раньше обычного. В связи с этим специалисты обследовали более 11 тысяч 500 гектаров пастбищ.

Для сдерживания распространения саранчи в регионе ведутся непрерывные химические обработки. Работы проходят в Ала-Букинском, Аксыйском, Ноокенском, Базар-Коргонском и Сузакском районах с использованием специальной техники.

На данный момент обработано около 4 тысячи гектаров. В ближайшие дни планируется охватить еще 7 тысяч гектаров. Аналогичные мероприятия ранее уже проводились в районах Ошской области.

Власти заявляют, что ситуация находится под контролем, однако по всей республике усилен мониторинг и профилактика.